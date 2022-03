Brinnis wehrt sich gegen Funkmast

Brinnis

Dass Bürgerinitiativen etwas bewirken können – und zwar ziemlich schnell – zeigt sich aktuell im Schönwölkauer Ortsteil Brinnis. Am Spielplatz des neuen Baugebiets Brinnis-Ost sollte auf Gemeindeland ein weiterer Funkmast im Dorf gesetzt werden. Die Neu-Brinniser wehren sich dagegen.

Funkmast am Spielplatz?

Und das allem Anschein nach mit Erfolg. Der Funkmast unmittelbar am Spielplatz sollte die Netzversorgung für das 25 Grundstücke umfassende Baugebiet bieten und sei alternativlos, so jedenfalls die Darstellung. Kosten für den Bau: mehr als 60 000 Euro, zu zahlen letztlich von den neuen Grundstücksbesitzern. Dass ein Funkmast die einzige Option sein solle, wollten die neuen Brinniser nicht so stehen lassen.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dabei geht es auch um Themen wie eine Störanfälligkeit, denn bei Schnee oder starkem Regen kann der Empfang gestört sein, das Kupfernetz dagegen nicht. Die Bürgerinitiative setzte sich mit der Telekom in Verbindung und stieß dort auf große Offenheit. Binnen weniger Tage ist es nun geglückt, dass die Netzversorgung nicht über einen Funkmast erfolgen muss, sondern Brinnis-Ost über Kabel versorgt werden kann. Der Ortschaftsrat Brinnis lehnte zwischenzeitlich den Funkmast-Bau am vergangenen Donnerstag auch mehrheitlich ab.

Bedingung für die Telekom-Lösung ist, dass die Gemeinde Schönwölkau die Leerrohre im Neubaugebiet dem Unternehmen kostenlos zur Verfügung stellt. Weiterhin muss für die Erschließung des Gebietes eine Zuzahlung in einem separaten Erschließungsvertrag festgelegt werden, diese Kosten allerdings würden deutlich unter dem Mast-Preis liegen.

Brinniser müssen sich beteiligen

Die Gemeinde könne auf keinen Fall den Ausbau tätigen oder finanzieren, heißt es in einem Schreiben der Verwaltung. Die Menschen im Wohngebiet sind bereit, sich in die Kosten reinzuteilen. Pro Grundstück würden zudem noch Anschlussgebühren berechnet. Für die Menschen in Brinnis aber ist das auf jeden Fall besser, als dass die Kinder unter einem Funkmast spielen müssen.

Von Christine Jacob