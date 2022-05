Brodau

Gemeinsam mit dem dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat das Jugendparlament Delitzsch am Samstag in Brodau eine solidarische Obstverteilstation eingerichtet. Diese befindet sich nun gleich neben den schon länger bestehenden Milch- und Eierautomaten.

Geldspenden kommen Voltigierverein Schenkenberg zugute

Sinn des Verteilers ist, dass überschüssiges Obst und Gemüse, zum Beispiel aus dem eigenen Garten, hier abgegeben werden kann. Vorbeikommende Personen können sich dann kostenlos etwas davon mitnehmen. Außerdem gibt es eine Spendenbox für Geld. Dieses kommt dem Reit- und Voltigierverein Schenkenberg zugute, damit ein drittes Pferd finanziert werden kann.

„Die Idee kam zustande, da im Garten immer eine Übermenge an Pflaumen anfällt. Da dachten wir uns, dass wir das an andere Leute abgeben können“, erklärte Moritz Feige vom Jugendparlament. In Delitzsch selbst habe man den Verteiler nicht aufgestellt, da es Probleme gab einen geeigneten Standort zu finden, bei dem auch die Eigentümer einverstanden sind. Für Brodau habe laut Feige zudem gesprochen, dass hier ein kleineres Risiko für Vandalismus bestehe.

Unterstützung durch Brodauer Landgut

Der BUND wird sich zukünftig um das Projekt kümmern, das vom Verein Sächsische Landjugend finanziert wird. Gammeliges Obst wird auf dem benachbarten Landgut entsorgt. Dessen Geschäftsführer, Erich Beitinger, unterstützt die Verteileridee ebenfalls. Sein Milchautomat macht aufgrund der Sperrung der B 184 derzeit rund ein Drittel weniger Umsatz.

Von Bastian Raabe