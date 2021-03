Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Brückenbau beginnt mit Abriss

Nun soll der Brückenbau am Rande von Delitzsch doch noch diesen Monat beginnen. Am Montag sollen die Arbeiten für den Ersatzneubau für die Brücke nahe der Willi-Keller-Siedlung starten. Als eine der ersten Maßnahmen erfolgt der Abbruch der alten Brücke. Der Weg wird umgeleitet. Die kleine Brücke führt in Verlängerung der Willi-Keller-Siedlung über den Lober in Richtung Norbert-Lienig-/Poetenweg. Eine Erneuerung ist bereits seit Langem angedacht.

Ostern wird in Roitzschjora zum Sommerfest

Das im Löbnitzer Ortsteil Roitzschjora geplante Fest am Ostersonnabend soll zum Sommerfest werden. Grund ist die Corona-Pandemie. Voraussichtlich wird nun im August gefeiert. Aber bereits jetzt können alle bei den Vorbereitungen mithelfen: Es soll eine kleine Dorfchronik unter dem Motto „Vergangenheit bis Zukunft“ zusammengestellt werden. Das Orga-Team sucht dafür historisches Material oder spannende Geschichten.

an Caprice Boost persönlich oder per E-Mail unter caprice.boost@web.de

Feuerwehr Brinnis ist 135 Jahre alt

Die Freiwillige Feuerwehr im Schönwölkauer Ortsteil Brinnis feiert in diesem Monat Geburtstag – und doch wieder nicht. Im März vor 135 Jahren wurde die Freiwillige Feuerwehr in dem Dorf gegründet. Die für den Mai 2021 geplante Feier muss ausfallen, soll aber nachgeholt werden, kündigen die Kameraden an. Zur Feuerwehr Brinnis kamen in der Vergangenheit die Ortsfeuerwehren Luckowehna und Wannewitz dazu. Heute zählt die Feuerwehr Brinnis 26 aktive Kameraden, 10 Alterskameraden und 11 Jugendfeuerwehr-Mitglieder. Die Brinniser Wehr ist auch Gründungsmitglied des Kreisfeuerwehrverbandes.

Neuer Traktor für den Tiergarten

Ausnahmsweise ein technischer statt tierischer Neuzugang erreichte den Tiergarten Delitzsch: Im Zoo ist jetzt schon der Ersatz für den alten Traktor fleißig im Einsatz. Die Stadt hatte nach Zustimmung des Technischen Ausschusses des Stadtrats ein Allround-Fahrzeug für rund 58 000 Euro aus dem städtischen Haushalt anschaffen können. Der neue Traktor verfügt über spezielle Anbaugeräte, wie ein sogenanntes „Krokodilgebiss“ und eine Palettengabel, um zum Beispiel Heupakete zu laden.

Dachsanierung für Kita wird vorbereitet

Mit einer umfangreichen Ausschreibung wird die Dachsanierung der Kita Landmäuse im Delitzscher Ortsteil Döbernitz gerade vorbereitet. Es geht unter anderem um Gerüstbau- und die Dacharbeiten selbst. Die Arbeiten am Dach sollen voraussichtlich im August stattfinden. Es geht um mehr als 1100 Quadratmeter am Walmdach. Nach Schäden durch Tauwasser gab es im Februar eine Notreparatur. Die reguläre Dachsanierung ist bereits seit einiger Zeit geplant. Das Dach der Kita ist seit einem Wasserschaden vor wenigen Jahren sowieso schon in Mitleidenschaft gezogen gewesen.

Wiedemar: Wände für Kita-Neubau gestellt

Der Kitaneubau in der Gemeinde Wiedemar ist in der nächsten Etappe angekommen. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, sei im Außenbereich an der Alten Poststraße bereits vereinzelt mit der Medienverlegung begonnen worden. Am Rohbau des neuen Gebäudes für 99 Kinder seien die Außen- und Innenwände gestellt worden. Die Kita Wiedemar, die in Bauabschnitte eingeteilt ist, habe bereits im ersten Teilbereich ihre Deckenelemente erhalten. Aktuell liegen die Arbeiten laut Gemeinde im Zeitplan. Der knapp zwei Millionen Euro teure Neubau der Kita „Schatztruhe – Gemeinsam unterwegs“ soll 2022 fertig sein.

