Lange Schlange und großes Interesse auf dem Roßplatz: 150 Delitzscher ließen am Dienstagvormittag ihr heimisches Brunnenwasser vom Verein VSR-Gewässerschutz testen. So recht erklären kann sich Harald Gülzow diesen Ansturm allerdings nicht. „Durchschnittlich kommen pro Termin etwa 30 bis 50 Menschen“, sagt der Projektleiter und Diplomphysiker. Zu den beiden Stopps am Vortag in Kemberg ( Sachsen-Anhalt) seien mit 70 Leuten pro Sprechstunde bereits mehr als üblich erschienen.

Jeder dritte Delitzscher Brunnen betroffen

Einen handfesten Grund für die starke Nachfrage gibt es in Delitzsch nicht. Die Region unterscheide sich laut Gülzow kaum von den Nachbarn. Was jedoch auch heißt, dass jeder dritte Brunneneigentümer, der sein Wasser in Delitzsch testen ließ, erfahren musste, dass der Nitrat-Grenzwert der deutschen Trinkwasserverordnung von 50 Milligramm pro Liter bei ihm überschritten ist. „Die Leute wollen einfach die Sicherheit haben“, vermutet Gülzow. „Es könnte auch alles drin sein.“

Wie der Physiker erklärt, sei eine Menge von mehr 25 Milligramm Nitrat pro Liter nicht mehr für den Einlass in den Gartenteich geeignet. Andernfalls könne dies zur Veralgung und folglich zum Fischsterben führen. Brunnenwasser, das bis zu 50 Milligramm Nitrat pro Liter aufweist, sei dagegen weiter als Trinkwasser geeignet. Wasser mit bis zu 100 Milligramm pro Liter könne noch für den Gemüseanbau genutzt werden.

Das Testmobil des VSR-Gewässerschutzes untersuchte auf dem Roßplatz das von Delitzschern mitgebrachte Brunnenwasser. Herbert Petersohn aus Lissa wollte beispielsweise wissen, ob sein Brunnenwasser auch für seine Tiere geeignet ist. Er machte das Beste aus der langen Warteschlange. Quelle: Mathias Schönknecht

Spitzenwert liegt in Delitzsch bei über 100 Milligramm pro Liter

Einige der in 0,5-Literflaschen mitgebrachten Proben wertete Gülzow mit seinem Mitarbeiter direkt vor Ort aus. Das Ergebnis: sechs von 19 Brunnerwässer wiesen mehr als 50 Milligramm Nitrat pro Liter auf. Der bis dahin festgestellte Spitzenwert lag bei 107 Milligramm pro Liter. Mit jeder weiteren ausgewerteten Probe werde es nach den Erfahrungen des Physiker „noch schlimmer“.

