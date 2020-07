Bürger-Initiativen wollen mehr Naturgärten ins Delitzscher Land bringen

Delitzsch

Diese Anlagen sollen zeigen, dass es keine „Gärten des Grauens“, also keine Kieswüsten, sein müssen, wenn Gärten und Grünanlagen pflegeleicht sein sollen. Sechs Initiativen im Gebiet zwischen Taucha und Schkeuditz wollten ihre Projekte mit Hilfe der „Gartenkultur Delitzscher Land“ umsetzen. Die Corona-Zeit hat den Start etwas verzögert. „Aber bei zwei von ihnen sind bereits Workshops gelaufen“, informiert Projektkoordinatorin Julia Gruhne. Die Seminare, die Expertinnen halten, werden vom Delitzscher Land organisiert. Die Umsetzung bewältigen die Initiativen dann aus eigener Kraft oder mit Unterstützern.

Bei diesen ersten Workshops ging es erst einmal um die Grundlagen: Was ist vor Ort vorhanden? Welchen historischen Hintergründe gibt es? Welche technischen Einbauten. Und auf der anderen Seite: Welche Wünsche und Vorstellungen gibt es? Wie soll die Fläche genutzt werden?

Feierabendtreff für Hohenroda

So soll das Areal, das die Initiative vom Ahornweg Hohenroda gestalten will, zum Feierabendtreff fürs ganze Dorf werden. Bisher dehnt sich dort monotone Wiese. Koniferen sind schon gepflanzt. Sie sollen bleiben. Außerdem sind Bänke aufgestellt.

Julia Gruhne zeigt eine Skizze: Es ist ein Naturgarten, der bei der Landesgartenschau zu sehen war. Solche Sandflächen, Totholzsäume, Gehölze, Stauden sind ähnlich in Hohenroda möglich. Nur die Wasserfläche ist nicht realisierbar. Bis zum nächsten Treffen wollen die Mitglieder der Initiative ihre eigenen Entwürfe machen. Diese werden abgeglichen. Dann gilt es, Pläne für die Ausführung zu schmieden: Wer macht was? Welche Vorarbeiten sind nötig?

Noch ist die Fläche neben dem Bolzplatz schmuckloser Rasen: Workshop zum Gartenkultur-Projekt bei der Bürgergemeinschaft Ahornweg Hohenroda. Quelle: Delitzscher Land

Lehrpfad und Eidechsenpfad für den Pfarrgarten

Im Garten der Alten Pfarre in Lissa, der bereits mit Bauern-, Nachtigallen- und Barockgarten aufwartet, sind bisherige Problem-Ecken zu gestalten. Grillplatz, Lehrpfad mit verschiedenen Hecken-Arten, grünes Obstzimmer, beispielhaftes Kompostareal gehören dort zu den Vorstellungen. Ein Steinhaufen soll der Eidechsenberg werden.

Verein Delitzscher Land will mit dem EU-geförderte Projekt die „ Gartenkultur Delitzscher Land“ voranbringen und Schaugärten kennzeichnen. Mit den Workshops soll lokalen Initiativen und Vereinen, die sich in ihren Dörfern fürs Grün engagieren wollen, geholfen werden. „Die Idee, dass nicht alles immer ordentlich und sauber sein muss, dass es auf einer Naturfläche auch abgestorbene Pflanzen geben darf, dass sie sogar gebraucht werden, muss sich erstmal durchsetzen“, erklärt Julia Gruhne. Auch die Pflanzen, die in so einem Naturgarten eingesetzt werden können, sind erst einmal kennenzulernen. Bei anderen Initiativen stehen nun Workshops an. Im Tauchaer Ortsteil Plösitz will zum Beispiel eine Jugend-Initiative die freie Fläche an einer Straßenecke zum Treffpunkt machen. An der Schmiede Badrina soll ein Naturgarten entstehen.

