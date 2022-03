Delitzsch

Bis 2024 soll am Standort Elberitzstraße das Freibad saniert und ein Hallenbad realisiert sein. So der Plan. Doch um den gibt es nun Sorgen. Die Bürgerinitiative „Schwimmen in Delitzsch“ (SiD) fühlt deshalb der Stadtverwaltung und dem Planungsbüro auf den Zahn.

Fragen an Stadt Delitzsch

„Wir machen uns Sorgen“, so die SiD in einem Schreiben an die Verwaltungsspitze, das auch der LVZ vorliegt. Die Bürgerinitiative ist in Sorge „um die Entwicklung der Bäderlandschaft insbesondere der weiteren Planung und die termingerechte Realisierung“. Bislang heißt es noch, dass im zweiten Quartal 2024 das Freibad und im dritten Quartal 2024 das Hallenbad eröffnet werden soll.

Die Bürgerinitiative hat nun einen Fragenkatalog erarbeitet, der sich an die Stadtverwaltung und das beauftragte Planungsbüro richtet. Denn die SiD ist der Meinung, dass es an Zahlen und Fakten fehlt.

Baukosten zu halten?

Unter anderem sorgt sich die Bürgerinitiative um die Einhaltung der Baukosten. Das Projekt ist schon jetzt noch mal teurer geworden, aktuell wird von 22,5 Millionen Euro Kosten ausgegangen. Das jedenfalls hat die Bedarfsplanung ergeben und damit Grobkostenschätzungen von anfänglich 18 Millionen Euro gerissen. Noch im September hatte man bereits von 21 Millionen Euro Kosten gesprochen.

Auch technische Kennzahlen will die SiD vorgelegt haben. Auch Fragen wie „In welcher Energieeffizienzklasse wird das Gebäude errichtet?“ oder „Welche Energieeffizienzklasse hat die Wasseraufbereitung?“ sind Bestandteil des umfangreichen Fragenkatalogs. Inbegriffen sind im Fragenkatalog auch Ideen zur Kostensenkung des Baus wie „Kann eine Minimierung der Glasflächen zur Kostenreduzierung beitragen?“. Und weiterführend wird auch gefragt, wie die Wasseraufbereitung günstiger gestaltet werden kann.

Die SiD erwartet von der Verwaltung, dass die Fragen im Technischen Ausschuss Ende April beantwortet werden. „Im Zentrum steht für unsere Bürgerinitiative bei allem natürlich der einzuhaltende Zeitplan“, stellt die SiD klar, „wichtig ist aber auch die Senkung der Betriebskosten durch Innovation und die Nachhaltigkeit der Investitionen.“

