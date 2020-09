Am Sonntag wird die neue Bürgermeisterin oder der neue Bürgermeister in Wiedemar gewählt. Ines Möller (parteilos), Steve Ganzer (CDU) und Rico Eichler (parteilos) treten an. Hier beantworten sie sieben identische Fragen im direkten Vergleich – von Nahverkehr bis Einkaufsmöglichkeiten.