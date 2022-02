Badrina

Der Schönwölkauer Bürgermeister Volker Tiefensee (CDU) dankt nach dem Großfeuer im Ortsteil Badrina allen Einsatzkräften. Er bedanke sich ausdrücklich bei allen, die in einer Freiwilligen Feuerwehr arbeiten und dafür bereit seien, stets in Alarmbereitschaft zu leben, wenig Schlaf zu haben und auch ihre Gesundheit zu riskieren, so Tiefensee.

Einsatzkräfte gelobt

Am Mittwochabend war auf dem Gelände des Containerdienstes in Badrina ein Altreifenstapel in Brand geraten – vermutlich wegen Brandstiftung.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Feuerwehrleute waren teils bis zum Donnerstagmittag mit dem Einsatz befasst und auch im Nachgang müssen noch zahlreiche Schläuche und Gerätschaften gereinigt werden. Es sei nicht selbstverständlich, dass sich Leute so engagieren, lobte Tiefensee alle Ehrenamtlichen im Blaulichtbereich.

Von cj