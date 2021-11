Rackwitz

Steffen Schwalbe ist seit 2015 der parteilose Bürgermeister von Rackwitz. Im kommenden Jahr stehen Wahlen in der Gemeinde an. Im Kurzinterview erklärt der 34-Jährige, wie es für ihn und Rackwitz weitergeht:

Herr Schwalbe, wie ist die Gemeinde Rackwitz bisher durch das Jahr 2021 gekommen?

Bis auf kleinere Ausnahmen sehr gut! Wir konnten einige kommunale Projekte hinsichtlich notwendiger Genehmigungen und Finanzierung weiter entwickeln, die zur Umsetzung kommen werden. Die konjunkturelle Lage setzt uns zu, Baukosten sind schwer zu kalkulieren, Unternehmen haben kaum freie Kapazitäten. Und wenn ein Handwerker gefunden wird, fehlt oftmals das Baumaterial. Dafür stimmt die Steuerkraft der Gemeinde, der Haushaltsplan hält zusammen, größere Einbrüche haben wir bisher nicht zu verzeichnen. Unser Krebsbachfest, Oktoberfest, Herbstfeuer haben wir trotz Pandemie gebührend gefeiert, Flash (so wird der selbstfahrende Bus des Landkreises Nordsachsen bezeichnet – Anmerkung d. Red.) dreht seine Übungsrunden, das Vereinsleben ist wieder hoch gefahren und das gesamte Personal in Verwaltung und Kitas ist an Bord.

Lesen Sie auch

Im kommenden Jahr steht die Bürgermeisterwahl an. Werden Sie für eine zweite Amtszeit kandidieren?

Ich werde für eine zweite Amtszeit kandidieren, meine erste ist viel zu schnell vergangen. Meine Arbeit bereitet mir Freude, wir haben gemeinsam viel bewegt und stehen auch zukünftig vor zahlreichen Aufgaben. Ich möchte gern die Projekte, die wir in den vergangenen Jahren angestoßen haben, auch zu Ende bringen und mich auch in Zukunft den Herausforderungen stellen.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was nehmen Sie sich bis 2029 vor?

Nachhaltige Entscheidungen benötigen einen breiten gesellschaftlichen Konsens, die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger und nicht zuletzt auch des Gemeinderates. Ich verstehe mich auch zukünftig als Impulsgeber, möchte für zukunftsfähige nachhaltige Lösungen werben und bin Macher. Wir stehen mit der Digitalisierung, dem Strukturwandel und der Energiewende vor vielen Herausforderungen. Rackwitz ist infrastrukturell und wirtschaftlich gut aufgestellt, dies gilt es zu sichern und weiter auszubauen.

Von Mathias Schönknecht