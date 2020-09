Wiedemar

In Wiedemar gibt es einen Wechsel an der Rathausspitze. Amtsinhaberin Ines Möller (parteilos) erreichte bei der Bürgermeisterwahl in der nordöstlichsten Gemeinde Sachsens am Sonntag nur 9,6 Prozent aller abgegeben Stimmen. Der CDU-Kandidat Steve Ganzer wurde mit 60,5 Prozent klarer Wahlsieger. Rico Eichler (parteilos) erreichte 29,9 Prozent.

Große Freude in Kölsa: Am Tag nach der Wahl kann Steve Ganzer das Ergebnis noch immer kaum glauben. „Sensationell“, sagt der 33-Jährige am Montagvormittag. Er habe etwas gefeiert, kurz nach 23 Uhr sei aber Schluss gewesen. Denn ab Mittag musste Ganzer regulär zum Dienst. Aktuell ist der zweifache Vater als Polizeibeamter in Leipzig tätig.

Die Wiedemarer Wahl in Zahlen Das vorläufige Endergebnis der Wahl am 20. September in der Gemeinde Wiedemar: Ines Möller (parteilos) 9,6 Prozent (entspricht 213 Stimmen) Rico Eichler (parteilos) 29,9 Prozent (664 Stimmen) Steve Ganzer ( CDU) 60,5 Prozent (1341 Stimmen) Insgesamt wurden am Sonntag 2231 Stimmen abgegeben, davon waren 2218 gültig. Die Wahlbeteiligung lag bei 52,1 Prozent. Wahlberechtigt waren 4279 der aktuell 5343 Einwohner.

Den Wahltag hat er mit seiner Familie verbracht, erzählt Ganzer. Als es in Richtung Schließung der Wahllokale ging, habe er die verschiedenen Ortsteile abgefahren. Als er in Wiedemar war, habe noch kein Ergebnis festgestanden. In Zwochau sei ihm dann mitgeteilt worden, dass er diesen Wahlbezirk gewonnen hat. Bevor er das Endergebnis in der Gemeindeverwaltung in Kyhna erfahren hat, habe er es nicht mehr in das vierte Wahllokal nach Pohritzsch geschafft.

Steve Ganzers Weg auf den Bürgermeisterstuhl

Über 100 Nachrichten haben Ganzer seither erreicht, erzählt er. Erster Gratulant: Nordsachsens Landrat Kai Emanuel (parteilos). Für Ganzer sei wichtig gewesen, dass den Wiedemarern der zweite Wahlgang erspart bleibt. Auch wenn er nicht damit gerechnet habe, bereits nach dem ersten Termin die notwendige Mehrheit zu erhalten. Zwischenzeitlich habe er sich noch gedacht: „Das verlierst du“, erzählt Ganzer.

Der 33-Jährige ist seit 2019 im Wiedemarer Gemeinderat aktiv, wurde auf Anhieb ohne Gegenstimme zum stellvertretenden Bürgermeister gewählt. Die Idee, sich politisch zu engagieren, „reifte schon länger“, sagte Ganzer zur Bekanntgabe seiner Kandidatur im Januar. Das Schlüsselerlebnis sei das „ernüchternde Abschneiden“ der Christdemokraten bei der Bundestagswahl vor drei Jahren gewesen. Unterdessen ist der Kölsaer Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes, Mitglied der Jungen Union und Kreisvorsitzender der Kommunalpolitischen Vereinigung von CDU und CSU (KPV). Und nun Wiedemars Bürgermeister.

Rico Eichler : „Wünsche ihm viel Kraft“

„Es wird massig zu tun geben“, schätzt Ganzer die Situation ein. Als drängendste Aufgaben sieht er den kommenden Haushalt, Personaleinstellungen und die Fertigstellung der Kita in Wiedemar. Es werde eine große Umstellung vom Posten des Gemeinderatmitglieds zum Bürgermeister werden, sagt Ganzer. Doch er schaue mit Freude in die Zukunft. Das Ergebnis verleihe ihm noch einmal Schwung. „Ein großes Dankeschön an alle, die die Wahl möglich gemacht haben und für die Unterstützung“, sagt Ganzer. Nach seinem Amtsantritt will er als Erstes die Ortsteile besuchen.

Der Zweitplatzierte, Rico Eichler aus Lissa, wünscht dem Wahlsieger die Kraft, seine Vorhaben umzusetzen. „Wir hatten viele ähnliche Ziele“, sagt der 42-Jährige. „Es gibt viel zu tun“. Mit dem eigenen Ergebnis hadert der Gastronom etwas: „Ich bin überrascht, nur mit 30 Prozent abzuschließen.“ Es zeige sich, dass Wiedemar sehr CDU-lastig ausgerichtet sei. „Erschreckend“ findet er die Wahlbeteiligung von knapp 52 Prozent. Insgesamt „ist mein Ergebnis nicht schlecht“, sagt Eichler. Immerhin jeder dritte Wähler habe für ihn gestimmt.

Ines Möller war am Montag nicht zu erreichen. Die 50-jährige Amtsinhaberin war nach dem Zusammenschluss von Kyhna, Zwochau und Wiedemar im Jahr 2013 zur ersten Bürgermeisterin der Einheitsgemeinde Wiedemar gewählt worden. Als gemeinsame Kandidatin von SPD und CDU hatte die zuvor als Verwaltungsverbandsvorsitzende und Amtsverweserin tätige Juristin aus Kyhna mit 67 Prozent der abgegebenen Stimmen die Wahl vor sieben Jahren für sich entschieden.

Wie geht es weiter?

Laut dem Landratsamt Nordsachsen muss das Ergebnis nun im Amtsblatt öffentlich gemacht werden. Ab dann gilt die Einspruchsfrist. Mit allen rechtlichen Schritten wäre es für Steve Ganzer theoretisch möglich, das Amt des Bürgermeisters nach dem 26. Oktober anzutreten. Dies hänge zum einen davon ab, wie schnell Ganzer aus seinem aktuellen Beruf ausscheiden kann und zum anderen müsse eine Absprache mit der aktuellen Amtsträgerin Ines Möller getroffen werden, erklärt das Landratsamt.

