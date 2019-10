Bund für Umwelt und Naturschutz hat jetzt eine Ortsgruppe in Delitzsch

Delitzsch

Die Loberstadt hat jetzt eine Gruppe des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland ( BUND). „Wir kommen aus verschiedenen Initiativen und wir suchten eine Kooperationsebene“, erzählte Kathrin Barth, die zu den Initiatoren gehört, im Vorfeld. „Der BUND ist auch Träger von öffentlichen Belangen. Das heißt, als Bürger gibt es damit die Möglichkeit, bestimmte Entscheidungen mitzugestalten“, so Thomas Stremlow von „Besser Leben in Delitzsch“, einer Gruppe, die sich für gesunde Ernährung, regionale Angebote und Natur einsetzt, Familien-Freizeit-Angebote macht und eine kleine Anbaugemeinschaft betreibt. „Außerdem ist damit jemand da, an den man sich wenden kann“, stellte Kathrin Barth fest. „Es geht auch nicht darum, Dinge zu verhindern, sondern Positives zu bewirken.“ Letztlich sei die Gründung eigentlich überfällig. Kürzlich hatte es in Delitzsch auch eine Demo zum Klima-Streiktag mit circa 50 Teilnehmern gegeben.

Verschiedene Initiativen und Interessen

14 Interessierte, darunter acht, die bereits BUND-Mitglied waren, trafen sich zur Gründung der Delitzscher Gruppe. Unter den Besuchern war zum Beispiel auch Elke Fahr. Sie gehört zu den Delitzscher Baumfreunden, die gerade Unterschriften sammeln, weil sie befürchten, dass auch für die nächsten Abschnitte der Wallgraben-Sanierung eine Technologie angewendet wird, wegen der die alten Bäume am Ufer gefällt werden müssen. Ines Mingram wiederum war aus Zwochau gekommen. Dort gibt es schon seit einigen Jahren eine Initiativgruppe. Es sind nicht mehr alle dabei, aber es wird nach wie vor ein Schrebergarten bestellt, und es gibt den „Backfisch-Kirchenvormittag“ für junge Zwochauer.

Die neue Gruppe des BUND gründet sich in Delitzsch.

Vorstand und Gruppen-Name werden gewählt

Heidi Enderlein vom BUND Sachsen half bei den Gründungsformalien, moderierte die Sitzung. Als Ortsgruppenvorsitzende wurde Martina Demitrieff, als Stellvertreterin Kathrin Barth, als Schatzmeister Thomas Stremlow gewählt. Die Gruppe gab sich den Namen „ BUND Ortsgruppe Delitzscher Land“. Denn es soll nicht allein um Delitzsch gehen, sondern auch ums Umfeld. Zudem wurden erste Themen diskutiert. Dazu gehörten neben den Wallgrabenbäumen ein Radweg rund um die Stadt und der hochbelastete Asche- und Schlackehaufen auf dem Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik.

Weitere Naturinteressierte sind eingeladen, sich der Gruppe anzuschließen. Das erste Treffen findet am 24. Oktober, ab 18 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Schloßstraße 6, statt.

Von Heike Liesaus