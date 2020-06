Krensitz

Ein 26 Jahre alter Autofahrer wurde am Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der junge Mann war gegen 12.20 Uhr mit einem Mazda auf der Bundesstraße 2 von Krostitz in Richtung Krensitz unterwegs. Wie die Polizei am Montag berichtete, sei er dann aus noch nicht geklärter Ursache in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen. Der Mazda überschlug sich und blieb schließlich im Graben stehen.

In Krankenhaus gebracht

Der 26-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Leipziger Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

