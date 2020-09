Bundestagsfraktion schickt rosenroten Panzer nach Delitzsch

Delitzsch

Ein hüpfburgweicher, rosenroter Panzer mit verknotetem Kanonenrohr stand am Freitag auf dem Delitzscher Roßplatz. Die Bundestagsfraktion der Partei Die Linke machte auf ihre Politik aufmerksam. „Wir versuchen, auch abseits der Wahlkämpfe mit verschiedenen Aktionen ins Gespräch zu kommen“, erklärte Landtagsabgeordnete Louise Neuhaus-Wartenberg.

Gegen militärische Auslandseinsätze

So sei Die Linke im Deutschen Bundestag die einzige, die konsequent alle militärischen Auslandseinsätze der Bundeswehr und jegliche Rüstungsexporte ablehne, so der Delitzscher Stadtrat Christian Stoye. Stattdessen seien humanitäre Hilfe in Krisengebieten zu erhöhen, Kriege zu beenden, sei Menschen vor Ort beim Wiederaufbau zu helfen.

Der Panzer ist seit einigen Tagen auf Tour „Die Reaktionen sind positiv“, erzählte Michael Bagusat-Sehrt vom Regionalbüros Ost der Fraktion: „Die Diskussionen können auch mal kontrovers sein.“

