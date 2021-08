Nordsachsen

In einem Monat, am 26. September, wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Diesem werden je nach Ergebnis zwischen 600 und 800 Abgeordnete angehören. Rund die Hälfte sind Direktkandidatinnen und -kandidaten, die in ihrem jeweiligen Wahlkreis über die Erststimme direkt ins Parlament gewählt werden.

Die Karte zeigt den Wahlkreis 151 Nordsachsen für die Bundestagswahl am 26. Serptember 2021. Hervorgehoben zur besseren Orientierung sind die Großen Kreisstädte im Landkreis Nordsachsen. Quelle: Geobasis-DE / BKG 2020, Montage: Nico Fliegner

m Wahlkreis 151, der den gesamten Landkreis Nordsachsen umfasst, gibt es zwölf Bewerberinnen und Bewerber um ein solches Direktmandat. Der Kreiswahlausschuss hat sie für die Bundestagswahl zugelassen. Hier treten an:

AfD – René Bochmann (Bad Düben),

CDU – Dr. Christiane Schenderlein (Taucha),

Die Linke – Philipp Rubach (Leipzig),

SPD – Rüdiger Kleinke (Delitzsch),

FDP – Martin Richter (Leipzig),

GRÜNE – Denis Korn (Oschatz),

Die Partei – Karsten Gutjahr (Taucha),

Freie Wähler – Chris Daiser (Eilenburg),

ÖDP- Uta Strenger (Trossin),

die Basis – Doreen Klinger (Eilenburg),

ASMUSfddB – Sven Asmus (Naundorf),

Aufrechter Demokrat – Sandro Oschkinat (Mockrehna).

Viele unbekannte Kandidaten

Die genannte Reihenfolge richtet sich nach den erzielten Zweitstimmen der Parteien in Sachsen bei der Bundestagswahl vor vier Jahren. Hinzugefügt sind in alphabetischer Reihung die beiden Einzelbewerber. Die Namen der Parteien entsprechen den offiziellen Kurzbezeichnungen.

Mit den zwölf Direktkandidaten treten diesmal doppelt so viele an wie noch im Jahr 2017. Damals schickten die Parteien CDU, SPD; Die Linke, AfD, Grüne und FDP Direktkandidaten ins Rennen.

Realistische Siegchancen dürften diesmal die wenigsten Kandidaten haben. Viele der Bewerber sind entweder unbekannte Einzelkandidaten oder sie treten für Kleinstparteien an, die in der Regel kaum mehr als ein Prozent der Stimmen bekommen. Die Wahlperiode beträgt vier Jahre, wählen darf jeder, der das 18. Lebensjahr vollendet hat.

Jede Wählerin und jeder Wähler besitzt zwei Stimmen, eine Erststimme und eine Zweitstimme. Mit der Erststimme wird im Wahlkreis ein Abgeordneter direkt in den Bundestag gewählt (Direktkandidat). Gewählt ist derjenige Bewerber, der die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Mit der Zweitstimme entscheidet sich der Wähler für eine bestimmte Partei (Landesliste).

Wahlpaket im Überblick

Die Leipziger Volkszeitung und die Oschatzer Allgemeine Zeitung haben für Sie, liebe Leserinnen und Leser, ein großes Wahlpaket geschnürt. Sie erhalten schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf die Kandidatinnen und Kandidaten, wofür sie politisch stehen und welche Ziele sie auf ihrer Agenda haben.

Zur Galerie Diese zwölf Kandidatinnen und Kandidaten treten im Wahlkreis 151 Nordsachsen für die Bundestagswahl an.

Das ist freilich kein umfassendes Bild. Deshalb stellen wir Ihnen die Bewerber in den kommenden Tagen in Porträts vor. Außerdem erstellen wir eine Übersicht mit allen Kandidatinnen und Kandidaten, in der es noch mal kompakt um die politischen Ziele geht. Und Sie haben die Möglichkeit, zwei Wahlforen in Eilenburg und Torgau zu besuchen, wo sie sechs Direktkandidaten live erleben können.

Zwei Wahlforn in Nordsachsen Deutschland wählt am 26. September. Nicht nur in Sachsen wird die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag mit Spannung erwartet. Die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB) möchte den Bürgerinnen und Bürgern im Freistaat eine kompetente und informierte Wahlentscheidung ermöglichen. Aus diesem Grund organisiert die SLpB in Kooperation mit der Hochschule Mittweida und den großen regionalen Tageszeitungen Freie Presse, Sächsische Zeitung und Leipziger Volkszeitung Wahlforen in allen 16 sächsischen Wahlkreisen. Auf diese Weise will die SLpB möglichst vielen Menschen die Gelegenheit geben, mit allen Direktkandidatinnen und -kandidaten der sechs im Bundestag vertretenen Parteien direkt ins Gespräch zu kommen und zu diskutieren – auf Augenhöhe, kontrovers und sachlich. Vor jedem Forum wählt das Publikum drei Themenblöcke, zu denen die Vertreterinnen und Vertreter der Parteien Stellung beziehen, und legt deren Reihenfolge fest. Im Anschluss steht es den Anwesenden frei, eigene Fragen an das Podium einzubringen. Eine überparteiliche Moderation führt durch die Abende. Wer dabei sein will, muss sich vorher nicht anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos. Im Landkreis Nordsachsen wird es zwei Wahlforen geben. Hier die Termine: Donnerstag, 2. September 2021, ab 19 Uhr, Bürgerhaus Eilenburg, Franz-Mehring-Straße 23 Montag, 20. September, ab 19 Uhr, Kulturhaus Torgau, Rosa-Luxemburg-Platz 16 Bei den Wahlforen stellen sich den Fragen: Dr. Christiane Schenderlein (CDU), Rüdiger Kleinke (SPD), René Bochmann (AfD), Martin Richter (FDP), Philipp Rubach (Die Linke) und Denis Korn (Bündnis 90/Die Grünen).

Von Nico Fliegner