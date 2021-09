Nordsachsen

Wenn Sven Asmus gefragt wird, wofür bei seiner Kandidatur das Kürzel ASMUSfddB steht, dann sagt er: „Asmus für den deutschen Bundestag“. Der Hofer vertraut voll und ganz auf die Zugkraft seiner Person. Wer ist dieser 1,91 Meter große und schlanke Mann?

Der 44-Jährige ist in Sangerhausen geboren, in Magdeburg aufgewachsen und lebte viele Jahre in Pirna. Seit Dezember 2019 wohnt er in Hof (Gemeinde Naundorf). „Das ist wie ein Sechser im Lotto“, sagt Asmus über das 4500 Quadratmeter große Grundstück mit Wohnhaus und Werkstatt, das er nach fünf Jahren Suche gefunden hat und zusammen mit seiner 33 Jahre alten Freundin Sarah bewohnt. „Wenn wir sagen, wir fahren nach Hause, dann ist das hier unser Zuhause.“

In der Altenpflege tätig

In Hof haben auch ihre drei Hunde – die Staffordshire Bullterrier Rocky und Scarlet und der Rottweiler Benedikt – genügend Auslauf. Warum gerade Kampfhunde? „Was für Kampfhunde? Die kämpfen höchstens mit Vorurteilen und sind ganz lieb. Tierliebe ist für mich mit das Oberste, was es gibt. Deshalb esse ich Tiere auch nicht und bin Vegetarier.“

Hauptberuflich ist Asmus in der Altenpflege tätig, kümmert sich um Demenzkranke. Ehrenamtlich fährt er Rollstuhlfahrer mit einem Transporter am Wochenende zu Ausflugszielen, damit sie mal rauskommen.

Schwibbögen als Hobby und Saisongeschäft

Nebenberuflich betreibt der Bundestagskandidat eine Manufaktur für Schwibbögen. „Das ist mehr ein Hobby und ein Saisongeschäft zu Weihnachten hin“, sagt er. Und schiebt mit einem Lächeln hinterher: „Goldene Hände sind heute echt was wert.“ Diese Eigenschaft mache sich auch bei der Sanierung des Hauses in Hof bezahlt.

Welche politische Laufbahn hat Asmus bisher genommen? „Einmal habe ich mich in der Politik versucht, als die AfD aufkam“, sagt der 44-Jährige. 2017 – zur Gründung des Kreisverbandes Sächsische Schweiz-Osterzgebirge – war er für zwei Jahre engagiertes Mitglied dieser Partei. Doch dann kam der Bruch und Parteiaustritt. „Ich bin absolut nicht einverstanden mit den Richtungen, die sich da auftun.“

Strikt gegen Parteien

Ordnet sich Sven Asmus heute eher dem rechten oder linken Parteispektrum zu? „Ich hasse dieses Links und Rechts. Mittlerweile bin ich strikt gegen Parteien. Deswegen trete ich auch als Einzelkandidat an.“ Wie schätzt er seine Wahlchancen ein? „Wenn ich die Unzufriedenheit der Leute sehe, dann bin ich übermorgen Bundeskanzler. Realistisch gesehen, wird es schwer. Aber jede Stimme, die ich einem Politiker wegnehmen kann, ist eine gewonnene Stimme.“

Woher kommt bei Asmus die generelle Ablehnung der Parteien? „Man muss nicht drumrum reden: Politiker, die jetzt an der Macht sind, die wollen ihre Macht behalten.“ Fühlt er sich den Querdenkern nahe? Asmus schüttelt den Kopf: „Ich bin Eigendenker: vorwärts, hoch, rechts, runter – in alle Richtungen. Und ich möchte den Leuten nichts aufdrängen.“

Von Frank Hörügel