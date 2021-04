Bundeswehr unterstützt Nordsachsen mit zwei mobilen Impfteams

Nordsachsen

Die Bundeswehr hat dem Amtshilfeantrag von Landrat Kai Emanuel stattgegeben und wird die Bekämpfung der Corona-Pandemie im Landkreis Nordsachsens bis Ende Juni mit zwei mobilen Impfteams unterstützen. Diese sollen gezielt in Unternehmen und Einrichtungen der kritischen Infrastruktur der gerade freigegebenen Priorisierungsgruppe 3 zum Einsatz kommen, während sich die beiden mobilen Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes weiterhin auf die Vor-Ort-Termine in den 30 Städten und Gemeinden des Landkreises konzentrieren werden.

Auftakt am Wochenende

Zum Auftakt des Impfeinsatzes in Nordsachsen wird die Bundeswehr am kommenden Wochenende rund 1000 Beschäftigte aus Unternehmen und Einrichtungen der kritischen Infrastruktur in ihrem Sanitätsversorgungszentrum an der Unteroffiziersschule des Heeres in Delitzsch impfen. Die Koordinierung liegt in den Händen des Landratsamts, Impfstoff und Verbrauchsmaterialien liefert das DRK.

„Die Bundeswehr ist für uns bei der Pandemie-Bekämpfung ein außerordentlich wichtiger, zuverlässiger und unkomplizierter Partner geworden. Soldatinnen und Soldaten helfen im Infektionsstab des Gesundheitsamtes, an den Corona-Schnelltest-Stationen und nun auch bei den Schutzimpfungen“, lobt der Landrat. Er danke überdies allen Unterstützern, die sich auf Bundes- und Landesebene für einen Impfeinsatz der Bundeswehr in Nordsachsen engagiert haben.

Landrat: Wir kommen ein gutes Stück voran

Kai Emanuel: „Mit den vier mobilen Impfteams von DRK und Bundeswehr, dem DRK-Impfzentrum in Belgern und den zunehmend impfenden Hausärzten kommen wir in Nordsachsen in den nächsten Wochen ein gutes Stück voran, bis die Bundesregierung wie versprochen die Impfpriorisierung im Juni aufheben und danach allen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot unterbreiten wird.“

Von LVZ