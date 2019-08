Krostitz

„Das Ergebnis zählt, die Halle steht“, so Eckhard Rexroth ( CDU) der erste Beigeordnete des Landkreises Nordsachsen am Freitagmorgen bei der Eröffnung der neue Mehrzweckhalle in Krostitz. Ihre Übergabe war von den künftigen Nutzern schon lange sehnsüchtig erwartet worden. Denn „die beiden großen örtlichen Sportvereine bringen es insgesamt auf 1000 Mitglieder“, erklärte Oliver Kläring als Vertreter des KSV. Außerdem soll sie für Kitas, Schulen, für kulturelle Veranstaltungen da sein. Wie bunt das Leben in der neuen Halle wird, zeigte denn auch das Programm bei der Eröffnung mit den geladenen Gästen am Vormittag: Kinder und Jugendliche aus Kita, Grund- und Oberschule sangen und tanzten. Hochkarätige Akrobatik wurde vorgeführt, ein Video präsentierte die vielen anderen Sportarten in Krostitz. Die Bandbreite der Aktivitäten reicht von Volleyball über Fußball und Tanz bis Judo und Gymnastik, ausgeübt von Groß und Klein, Jung und Alt.

Der amtierende Bürgermeister Frank Grabsch ( CDU) wollte das Projekt nicht ohne Wolfgang Frauendorf, dem Gemeindeoberhaupt a. D. übergeben. Schließlich hatte der die Vision Realität werden lassen. Der 68-jährige Frauendorf erzählte davon, wie er sich „hartnäckig an die Fersen des Staatssekretärs des Innenministeriums geheftet“ hat, um Unterstützung fürs Bauwerk zu erlangen. Die vielen Probleme aufzuzählen, die sich auftürmten, ob Standortwahl oder Lieferschwierigkeiten, würde den Tag füllen: „Ich hatte bei Beginn der Maßnahme noch dunkle Haare.“

An ganz andere Zeiten erinnerte Gerhard Hamann, der einen Großteil der Sportszene der Gemeinde aufgebaut hat. Er erlebte 1953 eine Turnhalle, in der noch selbst geheizt wurde. Erst 1990 kam die Halle in der Nachbarschaft der nun neu eröffneten. Sie konnte trotz der gesellschaftlichen Änderungen, die im Gange waren, eröffnet werden. Nun ist sie längst übervoll. Hamann brachte eine Laudatio auf den Bürgermeister a.D. aus: Frauendorf, habe mit der Halle sein persönliches Abschiedswerk geschaffen. Doch in den 29 Jahren Amtszeit hat er sich um viel mehr verdient gemacht. Er erhielt am Freitag für sein Wirken die Ehrenbürger-Würde verliehen. Es ist die höchste Auszeichnung, die Krostitz vergeben kann.

