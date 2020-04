Busverkehr im Landkreis Nordsachsen läuft ab Montag wieder normal

Nordsachsen

In Nordsachsen rollen die Linien-Busse ab Montag wieder nach Normalfahrplan. Aufgrund der Schulschließungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie hatte der Landkreis am 24. März vorübergehend den sogenannten Ferienfahrplan in Kraft gesetzt. „Da ab Montag die Schulen in Sachsen für Abschlussklassen öffnen dürfen, werden wir die Schülerbeförderung aber wieder in vollem Umfang sicherstellen“, erklärte Landrat Kai Emanuel (parteilos). „Das sind zwar zunächst noch geringe Schülerzahlen, aber dadurch lässt sich auch das Abstandsgebot zwischen den Fahrgästen besser einhalten.“

Kein Fahrkarten-Verkauf

Aufgrund der unverändert geltenden Kontaktbeschränkungen öffnen die Busfahrer weiterhin nur die hinteren Türen und verkaufen keine Fahrscheine. Informationen zu Ticketkauf und Fahrplänen seien bei den jeweiligen Verkehrsunternehmen und beim Mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV) erhältlich, informierte das nordsächsische Landratsamt.

Anzeige

Die nach Nordsachsen einfahrenden Busse und Straßenbahnen aus der Stadt und dem Landkreis Leipzig verkehren ab Montag ebenfalls wieder im Normalbetrieb.

Weitere LVZ+ Artikel

Von LVZ