CDU Rackwitz unterstützt Steffen Schwalbe bei erneuter Wahl

Rackwitz

Soll Steffen Schwalbe (parteilos) in seine zweite Amtszeit als Bürgermeister der Gemeinde Rackwitz gehen? Die Mitglieder des CDU-Gemeindeverbands sagen geschlossen ja. Der Beschluss, die erneute Kandidatur des Amtsinhabers zu unterstützen, fiel einstimmig. Schwalbe hatte bereits Ende des vorigen Jahres angekündigt, dass er wieder antreten will. 2015 war er mit nur 27 Jahren zum Bürgermeister der Gemeinde gewählt worden.

Lesen Sie auch:

Rackwitzer Bürgermeister: „Wir haben einen Riss durch unsere Gesellschaft“

Kandidieren Sie für eine zweite Amtszeit in Rackwitz, Herr Schwalbe?

Welche Investitionen Rackwitz nächstes Jahr plant

„In den vergangenen sieben Jahren wurde viel in unserer Gemeinde umgesetzt. Für die anstehenden Projekte brauchen wir einen Bürgermeister mit Einblick und Weitsicht. Steffen Schwalbe bringt dies mit und ist als Mitglied in der Feuerwehr und in den Sportvereinen bestens vernetzt“, so René Kinnigkeit, der CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende, über den Beschluss.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Steffen Schwalbe wiederum versteht sich als „parteiübergreifender Bürgermeister“: „Alle Anregungen aus dem Gemeinderat und von den Bürgerinnen und Bürgern nehme ich auf und versuche sie umzusetzen. Gemeinsam ist uns in den vergangenen Jahren viel gelungen. In beiden Grundschulen und in den Kindertagesstätten haben wir gute Bedingungen für die Kinder wie die Lehrer und Erzieher geschaffen.“

An Aufgaben gibt es auch in den kommenden Jahren keinen Mangel: Für den geschlossenen Konsum, dessen Gebäude die Gemeinde inzwischen erworben hat, wurden mit Bürgerbeteiligung Nutzungskonzepte entwickelt, mit Fördermitteln die Machbarkeitsstudie finanziert. Auch der Bahnhof Zschortau soll sich noch entwickeln. Die Zukunft des ÖPNV sieht Schwalbe unter anderem im autonomen Fahren, wo die Gemeinde derzeit gemeinsam mit dem Landkreis Nordsachsen ein Pilotprojekt zur Schladitzer Bucht angeht. Den Flughafen und das Beiersdorf-Werk in der Nähe sowie das anhaltende Leipzig-Wachstum prägen auch in Zukunft das Potenzial der Gemeinde. „Wichtig sind gute Infrastrukturen, wie Straßen, Radwege, Beleuchtung der Wege, noch bessere Ortsteilvernetzung. Ausruhen können wir uns nicht. Gemeinsam mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern, den Gemeinderäten, den Unternehmen und Vereinen können wir viel Positives bewegen“, so Schwalbe.

Digitalisierung und Regionalbudget

Die Digitalisierung soll zum Vorteil genutzt werden: Hybride Gemeinderatssitzungen, wo sich engagierte Bürger mit ihrem Know-how zuschalten können, könnten einige motivieren, sich für den Gemeinderat zu bewerben, die es nicht immer einrichten können, physisch anwesend zu sein. Außerdem sollen weitere Behördengänge, wie die Beantragung eines Führungszeugnisses, digital möglich werden.

In einem Regionalbudget sieht Schwalbe die Möglichkeit, den Menschen in Rackwitz, die von den Nachtflügen beeinträchtigt sind, auch etwas zurückzugeben. Da seien der Flughafen und DHL in einer Finanzierungspflicht, mit denen ist er, auch als Vorsitzender der Fluglärmkommission, im Gespräch.

UWR: Enges Vertrauensverhältnis gewachsen

Und auch die UWR hat sich entschlossen, Schwalbe in seiner Bewerbung zu seiner zweiten Amtszeit zu unterstützen. „Unsere Entscheidung ist uns nicht schwer gefallen, da über die Jahre ein enges Vertrauensverhältnis gewachsen ist. Bei seinen Entscheidungen legt er immer Wert auf einen breiten Rückhalt durch den Gemeinderat. Sein Arbeiten und Wirken ist sehr zukunftsorientiert und weitsichtig. Die Ausführungen sämtlicher Projekte erfolgen nach einer vernünftigen Prioritätenliste unter Ausnutzung sämtlich möglicher finanzieller Fördermöglichkeiten. Der Bürgermeister hat für alle Probleme immer ein offenes Ohr und Gespräche werden stets auf Augenhöhe geführt“, teilt Olaf Uhlmann (UWR) mit.

Von lvz