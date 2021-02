Bad Düben

Früher geplanter Braunkohletagebau, heute Naturschutzgebiet: Die Dübener Heide im Norden Sachsens steht beispielhaft für den Strukturwandel, der viele Regionen im Osten Deutschlands seit der Wiedervereinigung geprägt hat. Genau um solche Regionen geht es in den vom Bundesbeauftragten für die Neuen Bundesländer initiierten „Digitalen Erzählsalons“ zum 30. Jubiläum der deutschen Einheit. Nur passend also, dass die erste Ausgabe der aktuellen zweiten Staffel sich mit Personen und Lebensgeschichten aus der Dübener Heide beschäftigt. Unter dem Motto „Deine Geschichte – Unsere Zukunft“ erzählten fünf Menschen per Videoschalte, was sie mit der Region verbindet.

„Guten Abend, und Glückauf“, begrüßt Thies Schröder die anderen Erzählgäste und rund 30 Zuschauer des Livestreams. Als Chef des ehemaligen Tagebaus Golpa-Nord scheint die traditionelle Bergarbeiterbegrüßung nur angemessen. Heute ist die Stätte nahe Gräfenhainichen freilich unter ganz anderem Namen bekannt: „Ferropolis“ ist in den letzten Jahren vor allem als Veranstaltungsort von Festivals und großen Open-Air-Konzerten zu überregionaler Bekanntheit gelangt.

Das ist jedoch nur die eine Seite der „Stadt aus Eisen“: Seit der Stilllegung des Bitterfelder Braunkohlereviers 1991 dient Ferropolis auch als Tagebaumuseum, wo heute unter anderem die alten Kohlebagger ausgestellt werden. Die Idee dazu entstand laut Schröder Anfang der Neunziger Jahre beim Aufeinandertreffen von Bauhaus-Studierenden aus Dessau und Bergbau-Arbeitern. Die einen wollten auf die Bagger klettern, die anderen sollten ebendies verhindern. Im Gespräch stießen beide Gruppen dann jedoch auf ein gemeinsames Ziel: Die Entsorgung der Kohlebagger zu verhindern. „Tausende Tonnen Stahl sollten verschrottet werden“, erklärt Thies. „Da waren sich die Studenten und die Bergbauleute einig: Das darf nicht passieren.“

So wurde in den Neunzigern die Entwicklung des Standortes als Museum und Veranstaltungsort beschlossen, und auch Thies Schröder stieß dazu. Gerade die Veranstaltungen ernteten zu Beginn aber auch Kritik; es wurde bezweifelt, ob das Gelände durch die kulturelle Nutzung wiederbelebt werden könnte und ob das überhaupt „richtige Arbeit“ sei. „Der Bergbau war harte Arbeit, aber auch ein Festival ist nicht ohne“, meint der gebürtige Schleswig-Holsteiner dazu, „während der Saison arbeiten bei uns bis zu 900 Leute.“

Viele Gäste und Besucher würden ihn fragen, warum man die alten Bagger überhaupt noch aufrechterhalte, besonders mit Blick auf die Auswirkungen des Braunkohletagebaus auf Landschaft und Klima. „Aus Respekt“, antwortet Schröder, „vor einem Jahrhundert, in dem die fossile Energie Träger unserer gesamten Gesellschaft war, aber auch aus Respekt vor der Arbeitsleistung, die in all den Jahren in die Braunkohleindustrie geflossen ist.“

Baggerfahrerin Monika Miertsch

Zu dieser Arbeitsleistung hat auch Monika Miertsch viele Jahre lang ihren Beitrag geleistet: Die heute 69-Jährige hat seit 1970 auf dem Tagebau Golpa-Nord mit verschiedenen Kohlebaggern wie dem „Mosquito“ 197 ERs 400 gearbeitet, der noch heute in Ferropolis steht.

1991 war dann Schluss, doch Miertsch fühlt sich auch heute noch mit ihrer damaligen Arbeitsstätte verbunden: „Ich habe 26 Jahre in der Grube gearbeitet, und auch heute fahre ich noch gerne zu Besuch nach Ferropolis“, erklärt die Seniorin, die schon 1995 bei der Eröffnung der „Stadt aus Eisen“ dabei war. „Man lässt überall ein Stück Herz, und wenn ich nach Ferropolis komme, ist es immer ein bisschen wie wenn ich nach Hause komme.“

Campingplatz-Betreiber Michael Berger

Auch Michael Berger ist mit dem Bitterfelder Braunkohlerevier verbunden, wenn auch auf indirekterem Wege als seine beiden Vorredner: Berger betreibt das Heide-Camp am Muldestausee, der ohne den Braunkohletagebau heute wohl nicht existieren würde. Nach der Auskohlung des dortigen Tagebaus wurde das Gebiet des heutigen Stausees 1975 durch Umleitung der Mulde geflutet.

Bergers Vater leitete schon vor der Wiedervereinigung im Auftrag der Gemeinde den Camping-Platz am Stausee, 1993 übernahm die Familie das „Heide-Camp“ und betreibt den Platz seitdem auf eigene Faust. „Gerade am Anfang war das nicht immer leicht“, erinnert sich Berger, „die Leute wollten erst mal raus aus der DDR. Das Dauercamping nahm immer weiter ab und auch Touristen kamen immer weniger.“ Dazu kam der schlechte Ruf des nahegelegenen Bitterfelder Reviers, der viele potenzielle Gäste abgeschreckt habe.

Heute ist das „Heide-Camp“ mehrfach ausgezeichnet und auch überregional bekannt. „Die Dübener Heide war schon immer ein Naturparadies und wird jetzt mehr und mehr gefragt“, so Berger. „Leipzig, Wittenberg und auch Ferropolis sind nicht weit weg, und auch darüber hinaus bietet die Heide so viele Facetten, egal ob Erholung, Geschichte oder Industriekultur. Wir sind nicht die beliebteste Tourismusregion – da brauchen wir uns nichts vormachen – aber wir haben für jeden etwas zu bieten.“

Produzentin Henriette Lippold

Henriette Lippolds Verbindung zur Dübener Heide ist eine ganz andere: Die TV- und Theaterproduzentin wuchs in Bad Düben auf und lebt heute in Leipzig. 1981 geboren, kennt sie die Zeit vor der Wiedervereinigung nur noch aus entfernten Kindheitserinnerungen. „Ich bin froh, damals noch ein paar Eindrücke gesammelt haben zu können, ohne dabei die Repressalien spüren zu müssen.“

Ihre ersten Erfahrungen mit der Schauspielerei machte Lippold dann auch als Kind beim Bad Dübener Krippenspiel. „Dieses Miteinander-Spielen und Aufeinander-Achten hat meine Leidenschaft für die Bühne geweckt.“ Dem Krippenspiel ist sie seitdem treu geblieben und dort inzwischen seit vielen Jahren für das Drehbuch verantwortlich.

„Während meiner Schulzeit in Bad Düben wollte ich immer und überall auf die Bühne und habe jeden Mist moderiert, aber Bad Düben war eben auch ein dankbares Publikum“, erklärt Lippold. „Erst nach der Schule ist mir klar geworden, dass die Schauspielerei gar nicht der richtige Weg für mich ist.“ Mittlerweile findet Lippolds Arbeit deshalb vor allem hinter der Bühne statt: Als Produzentin von TV-Serien wie „Charité“ und „Soko Leipzig“ hat sie bereits viel Erfahrung auf dem Gebiet gesammelt und bringt diese seit einigen Jahren auch wieder in ihrer Heimat zum Einsatz.

Mit ihrem 2012 initiierten Theaterprojekt „LANDschafftTHEATER“ will Lippold ihre Leidenschaft für das Theater auch den Menschen in ihrer Heimat nahe bringen: „In Bad Düben gibt es eine Burg mit einer wunderschönen Freilichtbühne“, erzählt Lippold, „und als Kind habe ich mich immer gefragt, warum da niemand Theater spielt.“ Heute ist das Wandertheater ein beliebtes Projekt; bei der letzten Ausgabe 2018 waren rund 150 Menschen auf der Bühne und 2000 schauten zu.

„Für mich ist besonders interessant, dass dieses Kleinstädtische, dass jeder dem anderen gegenüber bereits eine Haltung hat, sich beim gemeinsamen Spielen ein wenig auflöst“, erklärt Lippold. Neben einigen Profi-Schauspielern stehen vor allem Laien aus der Region auf der Bühne. „Da gehen Leute aus ihrer Komfortzone raus und alte Gräben werden zugeschüttet.“ Alle drei Jahre findet das Projekt statt, die nächsten Aufführungen mit dem Titel „Die Große Frage“ sind ab August 2021 geplant.

Vereinsvorsitzender Axel Mitzka

Die wohl engste Verbindung zur Dübener Heide hat Axel Mitzka, Vorsitzender des Vereins Dübener Heide. Mitzka sendet an diesem Abend aus dem ehemaligen Lehrerzimmer seiner früheren Schule in Tornau, das heute als Büro des Vereins dient. „Das ist irgendwie symbolisch dafür, dass es immer eine Kraft gab, die mich hier in meiner Heimat festgehalten hat.“ Die Faszination der örtlichen Natur habe ihn als Jugendlichen dazu bewogen, eine Lehre in der Landwirtschaft zu beginnen.

Mitzka setzte sich schon zu DDR-Zeiten für den Naturschutz ein, baute Storchennester und beobachtete die zunehmende Zerstörung der Landschaft durch den Braunkohletagebau. Damit war er in Bad Düben nicht allein: Als Ergebnis mehrerer „Grüner Tische“ wurde im März 1990 der „Verein Dübener Heide“ gegründet. „Obwohl die unmittelbare Gefahr durch den Tagebau dann schon verschwunden war, brauchten wir einen Plan für die Zukunft der Dübener Heide“, erklärt Mitzka. Schnell war klar: Die Region soll ein Naturpark werden.

„Die Dübener Heide war schon immer als der große Wald der Leipziger und Hallenser bekannt“, so Mitzka, „wenn es Pilze gibt, dann ist der ganze Wald voller Menschen.“ Auf dieser Grundlage habe sich der Naturpark bis in die heutige Zeit stetig weiterentwickeln können. In den letzten Jahren haben die Vereinsmitglieder neue Projekte etabliert, die mehr Menschen in die Dübener Heide locken sollen. So soll es zukünftig öffentliche Aufräumaktionen zum Erhalt der Heide geben, außerdem können Interessenten Biber, Kraniche oder Wildkatzen betreuen. „Es gibt jede Menge Menschen, die engagiert sind und sich einbringen wollen, ob nun mit dem Spaten in der Hand oder mit einer kleinen Summe für ein Crowdfunding-Projekt“, erklärt Mitzka. „Das zeigt mir, dass unser Einsatz sich lohnt und es richtig war, hierzubleiben.“

