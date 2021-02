Delitzsch/Eilenburg/Bad Düben

Seit nunmehr einer Woche ist es Geschäften in Sachsen erlaubt, per Click & Collect zu verkaufen. Über das Internet oder per Anruf bestellte Waren dürfen dann vor Ort in einem bestimmten Zeitfenster und kontaktlos abgeholt werden.

Guter Überblick in Bad Düben

In Delitzsch nutzen nach erstem Überblick rund 30 Läden und Märkte diese Möglichkeit, in Eilenburg sind es rund 25 und in Bad Düben fast 20 Geschäfte. Dort trägt die Stadtverwaltung sämtliche Angebote zusammen, veröffentlicht sie – wie in den vergangenen Monaten beim Abhol- und Lieferservice der Gastronomie auf der städtischen Internetseite sowie in sozialen Medien und will zudem noch einen Flyer herausgeben – die große Ausnahme. In Delitzsch und Eilenburg dagegen muss man gezielt suchen, um die Geschäfte zu finden. Auch funktioniert das klassische Anklicken nicht unbedingt, eher kann über andere Wege ausgewählt werden. In der Loberstadt sind Händler unter anderem über die Stadtgutschein-Website zu finden, die Stadt hat auch die Anbieter der Delitziös-Abendmärkte auf ihre Website unter der Rubrik Entdecken/Märkte verlinkt.

Kleine Geschäfte können Waren nicht präsentieren

Vielfach aber geht für die Händler gar nicht auf, was dieses Bestell- und Abholsystem bringen kann. Denn die meisten kleinen Geschäfte können schlichtweg ihre Waren nicht präsentieren, weil sie über keinen eigenen Internetshop verfügen. Die LVZ wollte wissen, wie „Click & Collect“ in den drei Kommunen funktioniert und was sich die Händler davon versprechen. Hier ein Stimmungsbild.

Julia Letzel, Vorsitzende der Delitzscher Werbegemeinschaft, sieht nur eine winzige Erleichterung gegenüber dem Lieferservice: „Aber die normalen Umsätze bei geöffneten Geschäften werden damit nicht erreicht. Auf alle Fälle machen bei uns in der Stadt viele Geschäfte mit. Aber es funktioniert je nach Sortiment unterschiedlich gut.“ Dabei stolpern viele schon über den Begriff „Click & Collect“. „,Bestellen und Abholen’ zu sagen, wäre vielleicht günstiger.“

Beim „Wäschefräulein“ in Eilenburg läuft es noch nicht

Bei Kerstin Böhme (52) und Tochter Juliane Windisch (32) vom Geschäft „Wäschefräulein“ in der Torgauer Straße in Eilenburg, das als kleines Familienunternehmen Unterwäsche, Nachtwäsche und Bademoden verkauft, läuft das Geschäft über Click & Collect „noch gar nicht“, so Kerstin Böhme. „Die Leute wissen es zum Teil nicht und es ist ja auch erst seit ein paar Tagen möglich.“ Über soziale Netzwerke wie Facebook oder Instagram machen beide Frauen auf die Angebote aufmerksam. Wer Interesse hat, kann anrufen und den Wunschartikel dann am Laden abholen. Auch über Ebay kann man bestellen. „Es ist schön, dass wir das jetzt machen dürfen, aber wir versprechen uns nicht allzu viel davon“, so Kerstin Böhme weiter. Problem in ihrer Branche: Die Kunden haben nicht die Möglichkeit, die Sachen vorher anzuprobieren. Das ist bei Neukundinnen, die vorher noch vermessen werden, damit alles richtig sitzt, aber erforderlich. Stammkundinnen hingegen kennen ihre Größen, „da ist ein Kauf auch ohne Anprobe möglich“, sagt Juliane Windisch.

Einige Kunden halten dem Unternehmen die Treue. Trotzdem seien die letzten Monate der Schließzeit ein großer finanzieller Verlust gewesen. Dafür dauere der Lockdown schon zu lange an. Das Lager von „Wäschefräulein“ ist seit Monaten voll, für neue Waren fehlt das Kapital. Am 12. Dezember konnten sie das vorerst letzte Mal Kunden im Geschäft begrüßen. Die Unternehmerinnen hoffen nun auf ein baldiges Ende der Corona-Beschränkungen.

Modeexpress No1: Praktisch funktioniert es nicht

Das sieht Silke Buhle (50), die das Geschäft Modeexpress No1 in der Eilenburger Puschkinstraße betreibt, ähnlich. „Theoretisch machen wir mit, praktisch funktioniert es aber nicht“, erzählt sie. Ihr Laden verfüge über keine Internetpräsenz, die Leute wissen demnach gar nicht, was sie derzeit bei ihr kaufen können. „Man kann mich zwar anrufen, ich bin jeden Tag im Laden und hab erst die Schaufenster neu gestaltet, aber das passiert nicht. Click & Collect macht für mich keinen Sinn“, so die Unternehmerin weiter, die seit 1999 ein Geschäft in Eilenburg hat. „Das ist eine verrückte Zeit, ich kann nur hoffen, dass wir bald wieder öffnen können.“

Fahrradhändler mit guten Erfahrungen

Gute Erfahrungen macht indes Fahrradhändler Christian Paul (39) von Velo & Sport Paul in Eilenburg. „Im Frühjahr lief das richtig gut. Jetzt ist noch bei vielen Leuten im Kopf drin, es geht gar nichts mehr in den Geschäften. Es gibt auch Leute, die wissen nicht, was Click & Collect ist“, erzählt der Unternehmer. Das Angebot müsse sich erst herumsprechen.

Wer derzeit bei ihm ein Fahrrad kaufen will, kann sich eine breite Auswahl vorher auf der Internseite des Unternehmens ansehen. „Ich kann mir dann parallel die Seite öffnen und berate den Kunden am Telefon. Er braucht dann nur noch herkommen und sein neues Fahrrad abholen.“ Christian Paul weiß, dass der Fahrradverkauf ein Saisongeschäft ist. „Sobald das Wetter besser wird, steht das Telefon nicht still. Ich kann auch nur jedem, der ein Fahrrad kaufen will, raten, jetzt aktiv zu werden. Denn es zeichnet sich ab, dass es weniger Ware auf dem Markt geben wird.“

„Die Situation einfach so hinnehmen und warten, bis der Staat was macht, das hat mit Unternehmersein nichts zu tun", sagt Christian Paul von Velo & Sport Paul in Eilenburg. Quelle: Nico Fliegner

Jammern will Christian Paul nicht – und das kann er auch bei anderen Händlern nicht verstehen. „Wir müssen alle sehen, wie wir am besten aus der ganzen Sache rauskommen. Die Situation einfach so hinnehmen und warten, bis der Staat was macht, das hat mit Unternehmersein nichts zu tun.“ Er nutzt die Möglichkeiten des Internets.

Kerstin Kaufmann in Bad Düben: „Eine gute Möglichkeit“

Mit Click und Collect sieht auch Kerstin Kaufmann eine gute Möglichkeit, als Geschäftsfrau den Kunden in Bad Düben zu zeigen: Wir sind noch da. Die 60-Jährige betreibt das natural-vita-Geschäft in der Altstädter Straße. Kunden haben jederzeit die Möglichkeit, sich auf der Internet-Seite über das vielfältige Angebot zu informieren und dann hinsichtlich Preis und Abhol-Möglichkeit montags bis freitags zwischen 8 und 20 Uhr mit ihr Kontakt aufzunehmen.

Wie es derzeit läuft? „Eher nicht“, sagt die Schnaditzerin. Sie bietet querbeet unter anderem Gesundheitspflege-, Nahrungsergänzungs-, Wellness- und Kosmetikprodukte, Deko, Accessoires, Korktaschen, Süßwaren und Parfum an.

