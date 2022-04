Commerzbank Delitzsch-Eilenburg: Kunden entdecken immer mehr den Aktienmarkt

Delitzsch/Eilenburg

Die Kunden und Kundinnen werden mutiger, etwas selber zu machen, sagt Svea Hielscher. Die 50-Jährige ist seit 2014 Marktbereichsleiterin für die Commerzbank-Filiale Delitzsch und seit Juli 2018 auch für Eilenburg verantwortlich. Das Frankfurter Geldhaus bilanziert in der Region für das Jahr 2021 eine positive Entwicklung. Insbesondere Wertpapiersparpläne stießen auf Interesse. Auch wenn die Filialen in Delitzsch und Eilenburg erhalten bleiben sollen, wird sich die Kundenbetreuung in den kommenden Jahren verändern.

Grundsätzlich sei das Vorjahr weiterhin stark von der Pandemie getrieben gewesen. Das zeige sich beispielsweise in der weiterhin enormen Entwicklung der Digitalisierung. Dabei sei die Nutzung breit gefächert. Während ältere Kunden eher Bankgeschäfte vom heimischen PC aus erledigen, greifen jüngere auf das Handy und die App zurück, sagt Hielscher. Insgesamt sei das Online-Geschäft in 2021 um 21 Prozentpunkte gewachsen. Deutschlandweit nutzen 1,8 Millionen Commerzbank-Kunden dieses Smartphone-Angebot. Mittlerweile gibt es auch neue Funktionen, wie beispielsweise eine Finanzanalyse. Mit ihr haben Kunden einen Überblick über Einnahmen und Ausgaben, auch der persönliche CO2-Ausstoß kann errechnet werden, erklärt Hielscher.

Commerzbank-Kunden setzen vermehrt auf Nachhaltigkeit

Besonders beliebt waren bei den Menschen in Delitzsch und Eilenburg Wertpapiersparpläne (ETFs). Ihre Zahl wuchs um fast ein Fünftel (19 Prozentpunkte). Gut 25 Prozent der Buchungen erfolgten dabei mobil von den Kunden selbst. Dabei investierte zudem jeder vierte neu abgeschlossene Sparplan bereits in nachhaltige Produkte.

Auch bei Bau oder Renovierung sei Nachhaltigkeit sehr nachgefragt, sagt Hielscher. Das zeige sich daran, dass mehr als jeder vierte Neuabschluss eine „grüne Baufinanzierung“ sei, die einen Zinsrabatt von 0,1 Prozentpunkten für Energieeffizienz beinhaltet. Insgesamt wurden 2021 in Delitzsch und Eilenburg 18,8 Millionen Euro neue Baukredite vergeben, wodurch das betreute Kreditvolumen auf 96,5 Millionen Euro stieg (2019: 58 Millionen Euro).

„Unsere Kunden trauen sich zunehmend an das Thema Geldanlage heran“, fasst Hielscher zusammen. Dies sei durch die aktuelle Inflation auch notwendig: „Wer sein Geld unverzinst auf dem Girokonto liegen lässt, verliert noch mehr Vermögen als in den vergangenen Jahren“.

Filialen in Delitzsch und Eilenburg mit neuer Funktion

Im Unternehmensbereich sei ebenfalls eine positive Entwicklung festzustellen. „Die meisten Unternehmen sind gut durch die Krise gekommen und investieren auch wieder, insbesondere in Betriebsmittel und Lagerhallen“, sagt Hielscher. Bei Unternehmerkunden mit einem Jahresumsatz bis zu 15 Millionen Euro lag das Kreditvolumen rund um Delitzsch und Eilenburg bei 51 Millionen Euro. Ein Plus um 13,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Der Umzug der Eilenburger Filiale in die Leipziger Straße vor gut zehn Monaten sei von den Kunden gut angenommen worden, sagt Svea Hielscher. Der neue Standort habe ein modernes und übersichtliches Design. Die zentrale Lage an der Hauptstraße mache sich in einem verstärkten Kundenzulauf bemerkbar.

Ende des Jahres will die Privatbank ihr Filialnetz deutschlandweit von 790 auf 450 Standorte reduziert haben. In Delitzsch und Eilenburg werden Kunden weiterhin persönlich beraten. Die Betreuung von Kunden, die nicht online oder telefonisch beraten werden wollen, werde in den kommenden Jahren die Hauptaufgabe der Standorte. Mit Svea Hielscher sind aktuell zwölf Mitarbeiter in den beiden Filialen beschäftigt. Die Bank zählt in der Region 17 200 Privat- und 2560 Unternehmerkunden.

Von Mathias Schönknecht