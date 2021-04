Delitzsch/Eilenburg

Svea Hielscher sieht drei Aspekte im Rückblick auf das Pandemie-Jahr als ausschlagend an. In den Filialen der Commerzbank in Delitzsch und Eilenburg haben vor allem die Corona-Hilfen, die weiter fortschreitende Digitalisierung und das wiederentdeckte Interesse der Kunden an Wertpapier-Anlagen eine große Rolle gespielt, sagt die Marktbereichsleiterin. Im Ausblick auf das bereits laufende Jahr werden der Umzug der Filiale Eilenburg in die Leipziger Straße und die Auswirkungen der „Strategie 2024“ von Bedeutung sein. Mit der Strategie versucht die zweitgrößte deutsche Privatbank ihre Kosten um bis zu 20 Prozent zu reduzieren.

Kredite: 9 Millionen Euro gehen an Unternehmen

In den Filialen Delitzsch und Eilenburg betreut die Commerzbank nicht nur Privatkunden, sondern auch regionale Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 15 Millionen Euro, sagt Hielscher. Aktuell zählt die Bank 2100 Kunden in diesem Bereich. Für diese habe das Kreditinstitut infolge der Pandemie innerhalb von 48 Stunden eine funktionierende digitale Antragsstrecke für Corona-Hilfen aufgebaut. Insgesamt habe die Commerzbank ihren Unternehmerkunden in der Region Kredite in Höhe von neun Millionen Euro zur Verfügung gestellt, eine Steigerung um 31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Davon seien 4,3 Millionen Euro allein KfW-Kredite zur Bewältigung der Pandemiefolgen gewesen.

Svea Hielscher ist seit 2014 Marktbereichsleiterin für die Commerzbank-Filiale Delitzsch und seit Juli 2018 auch für Eilenburg verantwortlich. Quelle: Commerzbank

In diesem Zusammenhang sei der Markbereichsleiterin jedoch klar geworden, „wie robust die Unternehmen“ um Delitzsch und Eilenburg sind. Viele der Kredite seien nicht komplett genutzt worden und wurden schneller zurückgezahlt, sagt Hielscher. Im Bereich der Unternehmen habe die Bank im zurückliegenden Jahr 80 neue Kunden gewonnen.

Commerzbank: Wertpapiersparpläne liegen im Trend

Im Privatkundenbereich ist die Zahl ebenfalls gestiegen. Hier hat die Bank im Vorjahr 420 Kunden aufgenommen und betreut nun 13 900 Delitzscher und Eilenburger. Im Vergleich zu 2019 sind das zwar 400 Kunden weniger, doch das sei damit zu erklären, dass die Commerzbank für die aktuelle Zählung inaktive Konten herausgerechnet hat und nur noch Kunden in die Wertung aufnimmt, mit denen sie tatsächlich in aktiver Beratung steht.

Die Lockdown-Zeit habe auch dazu geführt, dass sich Kunden verstärkt um ihre Geldanlage kümmern. „Viele haben den Kurssturz im Frühjahr 2020 genutzt und Wertpapiere gekauft – davon einige zum ersten Mal“, sagt die Marktbereichsleiterin. Besonders beliebt waren Wertpapiersparpläne: Ihre Zahl stieg in der Region um 22 Prozent.

Umzug für Mitte Juni geplant

Ein anderer Trend setzt sich dagegen fort: Immer mehr Kunden nutzen laut Svea Hielscher das Mobile-Banking. In Delitzsch und Eilenburg sei die Zahl der Banking-App-Nutzer im vergangenen Jahr um 41 Prozent gestiegen. Jeder dritte Neukunde sei 2020 online zur Commerzbank gekommen.

Die größte Veränderung wird es noch in diesem Jahr in Eilenburg geben. Die Commerzbank wird laut Plan Mitte Juni vom jetzigen Standort in der Röberstraße in die Leipziger Straße 64 umziehen. Damit verlässt das Kreditinstitut die Villa, die sie seit 2010 nutzt. Wie es mit dem Gebäude weitergeht, in dem zuvor die Dresdner Bank und bis 1990 die Staatsbank ihren Sitz hatte, könne Hielscher nicht sagen. Die Commerzbank sei nur Mieter gewesen. Fest steht, dass in der Leipziger Straße die selben Leistungen angeboten werden sollen wie bisher. Der SB-Bereich werde sogar noch einmal ausgebaut.

Filialen in Delitzsch und Eilenburg sollen bleiben

Mit Blick auf die Zukunft der beiden Filialen bleibt Hielscher optimistisch. Die Commerzbank wolle digital und persönlich für ihre Kunden in der Region zur Verfügung stehen, auch wenn bundesweit 300 Standorte abgebaut werden. Die bisherigen 11 Mitarbeiter in Delitzsch und vier in Eilenburg sollen auch weiterhin für Kunden erhalten bleiben.

Von Mathias Schönknecht