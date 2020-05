Delitzscher Jugendtreffs mit Einlass-Listen und Abstands-Regeln

Delitzsch

Jugendtreff? Das ist so eins der Wörter, die genau nach dem Gegenteil von „sozialer Distanzierung“ klingen, die jetzt wegen der Corona-Pandemie gefordert wird. Dennoch soll das Leben in den Clubs wieder funktionieren, sind auch die Delitzscher Zentren seit reichlich zwei Wochen wieder offen. Mit den entsprechenden Auflagen. Eine Herausforderung nicht nur für die Nutzer, sondern auch für die Mitarbeiter.

Zuspruch vom ersten Tag an

Desinfektionsmittel steht gleich am Eingang vom Yoz, dem Zentrum im Delitzscher Norden. Auf dem Sportplatz dürfen keine Spiele laufen. Trainiert werden darf nur mit Abstand, so wie es in den Sportvereinen üblich ist. „Vom ersten Tag an hatten wir Zuspruch auch draußen. Viele Familien kommen ja auch her, um den Spielplatz zu nutzen“, erzählt Olaf Quinque, Leiter des Jugendzentrums, das unter DRK-Trägerschaft steht. Auch der Skaterparcours ist gefragt. Wie sehr, kann das Yoz-Team jetzt besonders gut nachvollziehen, denn es muss auch die Besucher in den Außenanlagen namentlich registrieren, damit im Falle eines Infektionsfalles die Wege des Virus nachzuvollziehen sind. Jan Dieter, der im Bundesfreiwilligendienst arbeitet, zeigt das Heft mit den Namenslisten. Nach drei Wochen wird alles geschreddert, so die Garantie. Maskenpflicht besteht auch. Zur Not gibt es eine vor Ort. Geraldine Sotta, ebenfalls Bundesfreiwillige, ist immer noch stundenlang an der Nähmaschine anzutreffen.

Geraldine Sotta (20) näht Masken für die Besucher des Jugendhauses. Quelle: Wolfgang Sens

Kleine Gruppen

Mund-Nasen-Schützer nähen, die gegen Spenden abgegeben wurden, das war in der Schließzeit ebenfalls ein großes Thema im Shalom-Haus in der Altstadt, das die freikirchliche Gemeinde betreibt. Nun ist hier ebenfalls wieder geöffnet. „Bei uns ist es jetzt in etwa so, wie in der Schule“, schildert es Matthias Mittmann, Ansprechpartner im Jugendtreff Quo vadis. „Das heißt, 1,5 Meter Abstand und kleine Gruppen.“ Weil die Räume im Haus in der Altstadt eher klein sind, dürfen jeweils maximal fünf Kinder oder Jugendliche beisammen sein. Reinkommen, Hände waschen und desinfizieren, das gehört nun auch hier zum Alltag. „Aber man muss schon ständig hinterher sein“, stellt Mittmann fest.

Freiluft-Aktivitäten

Außerdem wird versucht, möglich viele der Aktivitäten nach draußen zu verlegen, ob nun Tischtennis oder gemeinsames Essen. Es laufen Projekte wie der Gitarren- und der Rapper-Workshop. Aber die offene Arbeit, für das Quo Vadis steht.

In der Zeit der Schließung hatte sich das Team im Shalom-Haus ebenso wie das im Yoz vieles vorgenommen, was sonst zu kurz kommt: Sämtliche Stühle sind jetzt neu bezogen, Wände haben frischen Anstrich, es gab Mitarbeiterschulungen und es entstand ein Puppenspiel-Stück. „Wir haben sogar ein Lied komponiert“, so Mittmann. Aber auch die aufsuchende Arbeit rückte in den Vordergrund. Es wurde sich einfach aufs Fahrrad geschwungen und geguckt, wo sich die Jugendlichen im Park und am Wallgraben treffen. „Das wollen wir erstmal so beibehalten“, erklärt Mittmann.

Strenger als sonst

Es ist nicht einfach, die Regeln in den Treffs durchzusetzen. Aber es nutze nichts, „wenn die Jugendlichen nicht in der Lage sind, die Regeln einzuhalten, wird es schwierig mit der Öffnung. Deshalb sind wir jetzt eher mal strenger als normalerweise“, räumt Olaf Quinque ein. „Wenn die Infektionszahlen noch weiter nach unten gehen, kann man hoffentlich die Beschränkungen auch weiter zurücknehmen.“

