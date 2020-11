Delitzsch

Thomas Mundt schließt erst einmal die Balkontür. Der 35-jährige ist Hausarzt in Delitzsch, betreibt in der Leipziger Straße seine Praxis. Vor etwa fünf Minuten hat die letzte Patientin das Zimmer verlassen. Danach wird gelüftet. Dies ist wohl der geringste Anteil, den der Allgemeinmediziner zur Eindämmung der Pandemie leistet. Denn wie Mundt erklärt, wurden während der ersten Welle im März sechs von sieben Corona-Infizierten in deutschen Hausarztpraxen behandelt. Aktuell sind es deutschlandweit etwa acht von neun positiv auf Corona getestete Patienten.

Damit seien die ambulanten Praxen „das Bollwerk“, das das Kliniksystem in der Bundesrepublik vor dem Kollaps bewahrt, wie Mundt verdeutlicht. Auch wenn häufig nur von Letzteren gesprochen wird, seien die Corona-Fälle, die in Krankenhäusern versorgt werden, nur „die Spitze des Eisbergs“. Doch: „Die Situation ist bedrohlich“, sagt der Arzt in Hinblick auf die belegten Intensivbetten. Die Fallzahlen schnellen seit Mitte Oktober auch in Sachsen in die Höhe. „Mancherorts, vor allem in Südwestsachsen und im Landkreis Bautzen, sind die Intensivkapazitäten in den Kliniken schon nahe am Limit“, sagt der Arzt.

Anzeige

Delitzscher Patienten sind verunsichert

Mundt behandelt in seiner Praxis aktuell 15 Corona-Infizierte. Seit März hat er 172 Tests nach auftretenden Symptomen durchgeführt. Dabei seien er und seine Mitarbeiter zwar komplett geschützt, die Sorge, sich anzustecken, spiele dennoch immer eine Rolle. Zwei seiner Behandlungsräume habe Mundt daher komplett für die Behandlung von potenziell infektiösen Patienten umgestellt. Geht es nur um Abstriche, beispielsweise bei Kontaktpersonen, werden diese außerhalb der Praxis vorgenommen.

Grundsätzlich gelte jedoch, dass Hausärzte alle Patienten individuell behandeln – ganz gleich ob mit Verdacht auf Virusinfektion oder nicht. Das andere Behandlungen hinter denen im Zusammenhang mit der Pandemie anstehen mussten, sei bisher nicht vorgekommen, erklärt der Hausarzt. Dennoch sei eine leichte Verunsicherung unter seinen Delitzscher Patienten zu spüren, sagt Mundt. Sie kommen beispielsweise mit Fragen, wie sie sich bei Symptomen oder nach einem positiven Testergebnis von Kontaktpersonen verhalten sollen.

Lesen Sie auch

Vieles davon könne bereits von seinen Mitarbeitern am Empfang beantwortet werden. „Was die medizinischen Fachangestellten in der Pandemie leisten ist außergewöhnlich“, sagt Mundt. Das entlaste den weiteren Praxisbetrieb, lobt er seine Mitarbeiterinnen. Wesentliche Aufgabe der Hausärzte sei momentan zu entscheiden, wer aufgrund der Corona-Erkrankung in die Klinik muss und wer nicht – bei welchem Patient ist ein schwerer Verlauf wahrscheinlich. Das ist keinesfalls einfach, sagt Mundt. Wenn auch selten, gebe es leichte Verläufe, die sich plötzlich rapide verschlechtern. Dann werde der Husten stärker, das Fieber steige, der Blutdruck gehe nach unten und der Puls nach oben. Patienten mit leichteren Verläufen bergen dagegen leider das Risiko, das Virus schneller zu übertragen.

Nordsachsen steht besser da als andere Regionen

Dafür, dass die Krankheit im Landkreis bisher vergleichsweise glimpflich verlief, sei auch das Verhalten der Nordsachsen verantwortlich, die zu großen Teilen besonnen reagieren, erklärt der Allgemeinmediziner. Auch die Arbeit des nordsächsischen Gesundheitsamtes schätzt Mundt, der zudem ärztlicher Leiter des Kompetenzzentrum Weiterbildung Allgemeinmedizin Sachsen (Kwasa) am Standort Leipzig ist, als ausgesprochen gut ein. Im Vergleich zu anderen Regionen und Ländern zahle sich das breite ambulante System aus. In Italien, dass von der ersten Welle stark betroffen war, seien beispielsweise Krankenhäuser häufig die erste Anlaufstation gewesen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

In Nordsachsen und in ganz Deutschland bleiben das die Hausarztpraxen. „Wir sind auch weiterhin für alle Patenten da“, sagt Thomas Mundt. Wer den Verdacht hat, sich mit dem Virus infiziert zu haben, solle seinen Besuch in der Praxis telefonisch anmelden. Da könne man die Patientenströme optimal trennen. Und ausreichend Zeit zum Lüften bleibt auch noch.

Von Mathias Schönknecht