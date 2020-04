Corona-Einsatz: Polizei stoppt Party in Delitzsch

Delitzsch

Polizei im Corona-Einsatz: Polizeibeamte haben am späten Mittwochabend, kurz vor 23 Uhr, in einem Innenhof in der Eilenburger Straße in Delitzsch eine Party beendet. Wie die Polizei berichtete, hatten sich dort sechs Personen zum lautstarken Trinken zusammengefunden. Bei der Überprüfung der Personalien habe sich zudem herausgestellt, dass zwei Männer – 31 und 44 Jahre alt – bereits Ende März gegen die damals geltende Allgemeinverfügung verstoßen hatten. Mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige für alle sechs Personen endete der Umtrunk.

Von LVZ