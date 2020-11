Es darf weiter gehofft werden, dass die Konsum-Filiale in der Halleschen Straße in Delitzsch noch eine Weile geöffnet bleibt. So hat Corona auch gute Seiten. Denn das Unternehmen, das den Markt ursprünglich sogar im Sommer schon schließen wollte, behält seine Kunden gerade in diesen Zeiten im Blick. Wie lange darf man nun hoffen?