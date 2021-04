Delitzsch

Impfen, oder nicht impfen. Das ist jetzt vermehrt in den Hausarztpraxen die Frage. Denen wird nach den ersten Tagen bescheinigt, sehr schnell viele Impfungen verabreichen zu können. Aber das hat Grenzen und die liegen nicht nur bei der limitierten Zahl an Impfdosen, die an die sächsischen Praxen abgegeben werden, wie die Nachfrage bei Delitzscher Medizinern verdeutlicht.

Impfdosen in Größenordnungen fehlen

Dr. Britta Fischer (58), Allgemeinärztin in Delitzsch, sagt, dass es auf jeden Fall zu wenig Impfstoff gibt. „Testen und alle anderen präventiven Maßnahmen sind leider nur die Kür. Diese Pandemie bekämpfen, das geht nur mit Impfen. Und dafür fehlen Impfdosen in Größenordnungen. Ich habe bisher an zwei Donnerstagen je 48 Menschen geimpft. Diese 48 Impfdosen sind in dieser Woche auf 18 gekürzt. Das ist gar nichts. Ich könnte 150 Dosen pro Tag verimpfen“, ordnet die Ärztin ein. Sie impft Donnerstags von 16 bis 19 Uhr, könnte dieses Zeitfenster viel weiter öffnen. Sie könne sich auch einen kompletten Impftag vorstellen. „Aber dafür fehlt der Impfstoff“, so Fischer. Organisatorisch habe sie sich bestens vorbereitet und für Impfaktionen zusätzliches Personal gebunden. Nächste Woche soll es vermutlich noch weniger Dosen geben. Auf ihrer Warteliste standen zu Wochenbeginn 400 Patienten, die auf eine Impfung warten, sagt Fischer.

Verweis aufs Impfzentrum

„Ist Ihnen an einer raschen Impfung gelegen, so wenden Sie sich bitte an das Impfzentrum“, informiert Dr. Sebastian Mehlhorn, der in Delitzsch die Akademische Lehrpraxis der Universität Leipzig betreibt, seine Patienten gleich auf seiner Website. Es wird auf die nach wie vor bestehende Impfreihenfolge verwiesen. Die Patienten dieser Praxis werden telefonisch kontaktiert und zur Impfung einladen. Das betreffe aber nur diejenigen Patienten, die durch diese Praxis hausärztlich betreut werden.

Impfen ändert Praxisablauf

Der Delitzscher Arzt Dr. Thomas Mundt ist zunächst einmal „froh“ darüber, dass damit begonnen wurde, in den Hausarztpraxen zu impfen. Bis zu 50 Impfungen pro Woche hält der 35-Jährige, der auch ärztlicher Leiter des Kompetenzzentrum Weiterbildung Allgemeinmedizin Sachsen (Kwasa) am Standort Leipzig ist, für eine Einzelpraxis für realistisch. Denn: „In den Praxisablauf passt es nicht ganz rein“, sagt Mundt, daher führe er die Corona-Schutzimpfungen nur zwei- bis dreimal in der Woche nach den normalen Sprechzeiten durch. So garantiert er, dass sich die Patienten und Patientinnen im Wartebereich nicht stauen.

Mit der 15-minütigen Nachbeobachtungszeit und der Informationsvermittlung, die für jeden Patienten geleistet wird, und dem Aufziehen der Spitzen, was gerade beim Biontech-Impfstoff im Vergleich zu anderen Impfungen anspruchsvoller ist, sei auch der Aufwand höher, sagt Mundt. Dadurch seien zwei seiner Mitarbeiterinnen gebunden. Dennoch funktioniere das Verfahren aktuell gut. In den vergangenen zwei Wochen hat der Allgemeinmediziner 50 Patienten geimpft, für die aktuelle sind weitere 48 geplant. Mit dieser Größenordnung rechnet Mundt auch in der kommenden Zeit.

Kapazität für mehr Impfungen

Ähnlich ordnet es der Delitzscher Mediziner Andreas Koch ein: „Das Interesse ist sehr groß. Wir wären generell durchaus in der Lage, mehr zu verimpfen, wenn mehr Impfstoff da wäre. Auf unserer Warteliste stehen 300 Patienten. In der vorigen Woche konnten wir 36, in dieser Woche 38 impfen. Aber wir haben auch nicht genug Biontech-Impfstoff für diejenigen da, für die Astrazeneca nicht geeignet ist.“

Schon jetzt bekämen Hausärzte Anrufe ohne Ende, sagte Klaus Heckemann, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung bereits in der vorigen Woche. „Viele wollen wissen, in welcher Gruppe sie sind und wann sie endlich geimpft werden können.“ Inzwischen wurde das Impfen der Prioritätsgruppe 3 verschoben. In Delitzsch, der größten Stadt des Landkreises Nordsachsen, leben rund 5000 Menschen, die 70 Jahre und älter sind, die zu den zwei ersten Prioritätsgruppen gehören. Am Impfbus, der am Wochenende in Delitzsch Station machte, konnten 280 Menschen geimpft werden.

Von Mathias Schönknecht, Heike Liesaus und Frank Pfütze