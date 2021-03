Corona-Inzidenzwert im Landkreis Nordsachsen sinkt unter 100

Nordsachsen

Nordsachsen kann erst einmal aufatmen: Der Inzidenzwert im Landkreis ist am Mittwoch wieder unter die 100er-Grenze gefallen. Laut Sozialministerium lag die Inzidenz – die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage – bei 88,0. Zum Vergleich: Die Tage zuvor lag der Wert bei 106,7 (Dienstag), 124,4 (Montag), 112,3 (Sonntag), 124,4 (Samstag) und 132,0 (Freitag).

Nachdem der Inzidenzwert zuletzt dauerhaft über 100 lag, drohte sogar die Wiederschließung von Kitas und Grundschulen. Die zuständigen Ministerien in Dresden lenkten jedoch nach Gesprächen mit Landrat Kai Emanuel sowie Oberbürgermeistern und Bürgermeistern ein. Eine Bedingung, dass die Einrichtungen auch weiterhin öffnen dürfen, war allerdings, dass die Inzidenzzahl in dieser Woche weiter sinkt.

66 Neuinfektionen

Konkret wurden zuletzt binnen eines Tages – von Dienstag zu Mittwoch – 66 Neuinfektionen im Landkreis gezählt. Die Zahl der registrierten Corona-Fälle seit März vergangenen Jahres stieg damit auf 9458. Als aktuell Corona-positiv – also ohne inzwischen wieder genesene beziehungsweise heute nicht mehr infizierte Betroffene – gelten noch 560 Einwohner. Insgesamt leben in Nordsachsen knapp 200 000 Menschen.

Am Mittwoch befanden sich noch 1607 Einwohner in Nordsachsen in einer angeordneten Quarantäne.

Im nordsächsischen Corona-Impfzentrum sowie durch mobile Impfteams wurden bisher 13 944 Personen erstgeimpft. Zweitimpfungen gab es bisher 5207 (Stand: 9. März).

Corona-Fälle regional

Region Delitzsch: Corona-Fälle aktuell: 104, Quarantäne aktuell: 369, Todesfälle: 47

Region Eilenburg: Corona-Fälle aktuell: 221, Quarantäne aktuell: 597, Todesfälle: 61

Region Oschatz: Corona-Fälle aktuell: 54, Quarantäne aktuell: 181, Todesfälle: 109

Region Torgau: Corona-Fälle aktuell: 114, Quarantäne aktuell: 306, Todesfälle: 75

Stadt Schkeuditz: Corona-Fälle aktuell: 44, Quarantäne aktuell: 82, Todesfälle: 10

Stadt Taucha: Corona-Fälle aktuell: 23, Quarantäne aktuell: 72, Todesfälle: 8

Neuinfektionen im Landkreis

Das sind die Neuinfektionen pro Stadt beziehungsweise Gemeinde innerhalb der letzten sieben Tage (Stand: 9. März):

Arzberg: 0

Bad Düben: 11

Beilrode: 3

Belgern-Schildau: 5

Cavertitz: 0

Dahlen: 0

Delitzsch: 20

Doberschütz: 6

Dommitzsch: 2

Dreiheide: 3

Eilenburg: 17

Elsnig: 0

Jesewitz: 0

Krostitz: 5

Laußig: 9

Liebschützberg: 3

Löbnitz: 2

Mockrehna: 16

Mügeln: 0

Naundorf: 5

Oschatz: 3

Rackwitz: 14

Schkeuditz: 11

Schönwölkau: 3

Taucha: 7

Torgau: 12

Trossin: 0

Wermsdorf: 4

Wiedemar: 3

Zschepplin: 3

