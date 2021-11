Delitzsch/Eilenburg

In Sachsen ist die Corona-Inzidenz leicht gesunken. Der Freistaat bleibt jedoch das Bundesland mit der höchsten Corona-Infektionsrate. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tages-Inzidenz am Dienstagmorgen mit 483,7 an. Das war etwas niedriger als am Montag, aber immer noch der höchste Wert aller Bundesländer. In Nordsachsen sind es 367. Auch in den Krankenhäusern ist keine Entspannung in Sicht. In den sächsischen Kliniken werden immer mehr Covid-Patienten behandelt. Deshalb könnten die aktuellen Regeln schon ab der nächsten Woche verschärft werden. Auch Kontaktbeschränkungen drohen. Auch im Krankenhaus Delitzsch?

Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass die sächsischen Krankenhäuser schon in dieser Woche an ihre Grenzen stoßen werden.

Krankenhaus Delitzsch hält Covid-Intensivbetten vor

Das Krankenhaus Delitzsch hält zwei Covid-Intensivbetten vor sowie weitere Intensivbetten für therapiepflichtige Patienten, die in der Regel nicht an Covid erkrankt sind. „Wir können natürlich reagieren und bei Bedarf die Covid-Betten aufstocken. Das heißt im Umkehrschluss, das beispielsweise geplante Operationen verschoben werden müssen“, sagt Steffen Penndorf, Verwaltungsdirektor des Krankenhauses. Das sind zum Beispiel Operationen an Gelenken (Hüfte, Knie). Die Koordination der Patienten läuft über die Corona-Leitstelle, die von der Uni-Klinik Leipzig betreut wird. „Das ist gut koordiniert. Wir sind sehr froh, dass die Leitstelle seit zwei Wochen wieder arbeitet, die machen einen Super-Job“, so Penndorf. Die Corona-Leitstelle ist für die Stadt und den Landkreis Leipzig und Nordsachsen zuständig.

Pandemie der Ungeimpften

In der Klinik Eilenburg gibt es eine Extra-Station mit weiteren acht Corona-Betten. Dort werden die Covid-Patienten untergebracht, die nicht intensiv versorgt werden müssen. Auch diese Kapazität könnte bei Bedarf aufgestockt werden. Hier liegen aktuell vier Patienten. „Gut zwei Drittel aller Covid-Patienten, die unsere Stationen frequentieren, sind nicht geimpft“, weiß Penndorf

„Die Lage ist so, dass es jetzt die Pandemie der Ungeimpften ist. Wenn über den gesamten Sommer weiter geimpft worden wäre, hätten wir diese Situation verhindern können. Dennoch sind wir vorbereitet und darauf eingestellt“, sagt Sabine Ermer, die Ärztliche Direktorin. Sie betrachte diese Entwicklung jedoch mit Sorge und äußert eine Bitte: „Wer sich nur leicht erkrankt fühlt, muss nicht gleich die Notaufnahme im Krankenhaus aufsuchen, sondern sollte sich an den Hausarzt wenden.“

Wenig Regenerationszeit

In beiden Kliniken arbeiten über 500 Mitarbeiter in sämtlichen Bereichen. Auch diese Zahlen verraten eine angespannte Situation. „Die intensive Arbeit und die Arbeitszeiten lassen nur wenig Regeneration zu. Wir arbeiten mit angespannter Personalsituation“, so die Ärztliche Direktorin. Es gelten Personal-Untergrenzen, das heißt, es muss eine vorgegebene Anzahl an Personal vorgehalten werden. Das sei im Krankenhaus der Fall.

Verbale Übergriffe

Leider gibt es auch immer wieder verbale Übergriffe von Angehörigen und auch Patienten, die sich nicht mit den Coronaregeln und Hygienevorschriften identifizieren. Mitarbeiter werden beschimpft und bepöbelt. „Das ist sehr belastend für unsere Mitarbeiter, zusätzlich zum täglichen Stress, der bewältigt werden muss“, erzählt der Verwaltungsdirektor. Das Krankenhaus arbeite aktuell an neuen Regeln und Vorschriften, abgestimmt mit anderen Krankenhäuser und Kliniken aus dem Regierungsbezirk.

Booster-Impfungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Über den betriebsärztlichen Dienst bietet das Krankenhaus für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die sogenannten Booster-Impfungen an, die dieser Tage starten. Geplant ist zudem ein Impftag an einem der nächsten Samstage. „Wir versuchen, die höchstmögliche Sicherheit zu garantieren. Dafür werden alle Patienten, Personal und auch Besucher mehrfach getestet“, sagt Penndorf.

Patienten verunsichert

Was wird mit geplanten Operationen und dem „normalen Klinikalltag? Der Jahreszeit entsprechend seien Bettenbelegung und OP-Zahlen normal. Das Niveau von 2019 sei noch nicht erreicht, weil viele Patienten verunsichert sind und versuchen, einen Krankenhausaufenthalt zu vermeiden oder zu verschieben.

Von Frank Pfütze