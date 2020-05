Corona-Lockerungen: Omas Biergarten in Zwochau zeigt, wie es gehen kann

Zwochau

Dass seine Gäste den geforderten Mindestabstand einhalten, funktioniere bisher gut, sagt Andreas Hahn, der sich selbst als Andy vorstellt. Seit 15. Mai hat der 50-Jährige wie viele andere Gastwirte sein Lokal wieder geöffnet. An sechs Tagen in der Woche kann nun in „Omas Biergarten“ an der Zwochauer Brunnenstraße eingekehrt werden. An den brenzligen Punkten, wie an der Bar, hängen Hinweisschilder, die noch einmal an die strengen Hygienevorgaben erinnern. Auf einem Tisch hat Hahn für seine Kunden Papiertücher und Spray bereitgestellt, um sich die Hände desinfizieren zu können.

Auch nach 30 Jahren neue Erfahrungen

Platz ist genug: 500 Quadratmeter bietet der Biergarten auf. Es gibt überdachte Bänke und einzelne Tische mit bequemen Stühlen. Dazwischen ausreichend Raum. Der erste Härtetest: der Männertag am vergangenen Donnerstag. Dieser sei „gut frequentiert“ gewesen, sagt Hahn. Vor allem Fahrradfahrer, aber auch Wanderer. Die Besucher, die aus dem Ort und der gesamten Umgebung kamen, zeigten sich einsichtig, alles sei ruhig verlaufen, sagt der Wirt. Auch für das kommende Wochenende – über Pfingsten – rechnet er mit zahlreichen Gästen.

Anzeige

Diese Biergärten haben um Delitzsch geöffnet Bereits geöffnete Biergärten und Freisitze (eine Auswahl): Restaurant Rhodos Delitzsch

Gasthof Krostitz

Zum Weissen Ross Delitzsch

Krebsbachstübchen Rackwitz

Zur Schlosswache Delitzsch

Altstadtkneipe No. 2 Delitzsch

Landgasthof Podelwitz

Ristorante Roma Delitzsch

Akzent-Hotel Delitzsch

Omas Biergarten Zwochau

Nach wochenlanger Zwangspause waren Gastronomen in ganz Deutschland in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. „Corona ist eine ganz neue Herausforderung“, sagt Hahn, der auf rund 30 Jahre Berufserfahrung zurückgreifen kann. Dennoch sei es „genau der richtige Zeitpunkt für die Öffnung gewesen“, findet er. „Jetzt freuen wir uns aber, dass die Lockerungen kommen.“

Weitere LVZ+ Artikel

Ein Kamin zur Überwinterung

Die Zeit habe der Glesiener gut genutzt. Für kleinere Reparaturen, die im laufenden Betrieb kaum möglich sind. Er erneuerte den Fußbodenbelag vor dem Tresen und legte Hand in der Küche an. Die Hilfen für Solo-Selbstständige seien für ihn notwendig gewesen, sagt Hahn.

Yasmin Wolf bereitet hinter der Bar von Omas Biergarten Getränke für die Gäste. Inhaber Andreas Hahn hofft auch zu Pfingsten auf zahlreiche Gäste. Quelle: Wolfgang Sens

Andy Hahn hat den Zwochauer Biergarten zum 1. Oktober 2019 übernommen, kannte den Betrieb zuvor als Gast. Hahn ist Gastronom durch und durch. Nach der Ausbildung arbeitete er in der Schweiz, in Westdeutschland und auf einem Schiff, erzählt er. Vor etwa 16 Jahren zog der gebürtige Leipziger in den Schkeuditzer Ortsteil Glesien, weniger als zehn Autominuten vom Lokal entfernt. Über den Winter veranstaltete er im angeschlossen Gastraum, einer umgebauten Stallung mit dicken Ziegelwänden, mehrere Kamin- und Themenabende.

Den Gegebenheiten anpassen

Urig. Das Wort beschreibt den Biergarten wohl am besten. Viel Holz, viel Licht und überall gibt es etwas zu entdecken. Angeboten werden vor allem Speisen und Getränke, die aus der Region stammen. „Das wird auch verlangt“, sagt Hahn. Eine Kellnerin ist bei ihm beschäftigt, aktuell sucht er eine Küchenhilfe und einen Koch. „In der Branche wird immer Personal gebraucht“, sagt er.

Dass die Gäste durch die Pause und die Vorkehrungen verunsichert sind, hat Hahn bisher nicht beobachtet. Sie seien vielmehr „dankbar und optimistisch“, dass Restaurants, Gaststätten und Biergärten nun wieder geöffnet sind.

Lesen Sie auch

Von Mathias Schönknecht