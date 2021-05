Krostitz

Am Anfang sind da diese vertrauten Geräusche, die das Gehirn erst einmal wieder sortieren muss. Das dumpfe Klatschen hohler Hände zur Begrüßung, das Klappern von Alu-Stollen über den Beton einer in die Jahre gekommenen Tribüne. In dem Moment, da das ohnehin zumeist verschlafene Örtchen Krostitz gerade so langsam wegdämmert, brechen die hiesigen Fußballer zu einer großer Mission auf. Zum ersten Mal seit fast sieben Monaten trainiert die Landesklasse-Mannschaft gemeinsam.

Einer reist stilecht per Quad an, setzt nur den Helm ab und stiefelt direkt auf den Rasen. Derweil die Grünschnäbel das Tor an die richtige Stelle tragen müssen und sichtlich Probleme haben, das Gleichgewicht mit dem unförmig-schweren Teil zu halten. Aus jeder Ritze des Kurt-Fuchs-Stadions weht das so lang vermisste Lied vom Freizeitfußball heran.

Nach Corona-Pause: Endlich wieder Fußball-Training

Wenn man hier an der Corona-Zwangspause etwas Positives finden möchte, so liegt es in der Renaturierung. Der Rasen ist sattgrün und dicht. Als hätte der Platzwart eines nordenglischen Golfclubs die Halme parallel nebeneinander aufgestellt.

Die Stimme von Mike Geppert zerreißt jäh die Stille dieses Kleinods. Der Wiedersehens-Weckruf des Trainers fliegt ohne Pathos oder Tamtam über die Grasnarbe. Ein schlichtes „So Männer! Los! Kommt ran!“, hallt durch das ehrenwerte Kurt-Fuchs-Stadion.

Nach ein paar kurzen Abkündigungen, Begrüßungen und leisen Abschieden schickt Geppert seinen Trupp auf Erkundungstour – ein paar Laufrunden. Mittelfeld-Kilometerfresser Daniel Fröhlich soll nebenbei Hütchen aufstellen und findet diese Zusatzaufgabe befremdlich. „Bin ich jetzt Co-Trainer oder was?!“ Den schnippischen Einwand wischt der Coach mit der lässigen Begründung einer Autoritätsperson weg. „Frag‘ nicht, mach’s einfach!“

Training nach Corona: „Ich kann nicht mehr.“

Doch die Dreistigkeiten des fußballentwöhnten Personals halten an. Schon nach der Erwärmung sagt der Erste: „Ich kann nicht mehr.“ Aus Spaß wird bei manchem schneller Ernst als ihm lieb ist. Und da wären wir auch schon bei des Trainers Sorgen. „Die größte Gefahr ist, dass sie überdrehen. Der Kopf merkt vielleicht gar nicht, dass der Körper eigentlich nicht mehr kann und dann verletzt du dich.“

Auf ein Trainingsspiel Neun gegen Neun möchte trotzdem niemand verzichten. Nur der Fußball- Wettergott ist erbarmungslos. Ein paar Augenblicke nach der Erwärmung brechen alle himmlischen Staudämme über das Stadion herein und ergießen sich wie ein einziger 50-minütiger Strahl über Leib und Seele. Nicht nur deswegen wird das Spielfeld verkürzt. Im Rücken von Geppert schieben die Spieler die Tore immer näher zusammen. Doch der Übungsleiter kennt sämtliche Laufwege seiner Mannschaft und ruft, ohne sich umzuwenden, „das reecht!“

LVZ Direktabnahme Immer freitags um 16 Uhr gibt es aktuelle News rund um RB Leipzig in allen Wettbewerben. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Geschehen an sich enthält verdächtig viele Lupfer. Die vielen Zusatz-Einheiten an der Playstation während der Zwangspause haben offenbar zu einigen Trugschlüssen, was die Realität auf dem Rasen betrifft, geführt. Die Torhüter freut es, sie können passend zum Wetter viele Bälle entspannt angeln.

Indes sitzt der langzeitverletzte Tom Opfermann geknickt auf der Auswechselbank am Spielfeldrand. Nach drei Knie-Operationen kann er immer noch nicht wieder richtig laufen. „Wenn ich die Treppe runtergehe, weiß ich durch das neue Kreuzband nicht, wo mein Bein ist.“ Geppert wechselt in den Seelsorgermodus, verteilt verbale Streicheleinheiten, macht Mut. Opfermann zündet sich zur Beruhigung eine Zigarette an, ohne vorher eine entsprechende Ausnahmegenehmigung beantragt zu haben.

Auf dem Rasen wird spätestens nach dem Seitenwechsel das Motto „Räume zustellen“ gelebt. Vor allem der Teil mit dem Hinstellen. Zeit, um mit Geppert schnell seine Alternativ-Beschäftigungen während der Corona-Pause durchzugehen. „Wir haben uns einen Hund angeschafft, mit dem muss ich immer rausgehen. Sonst würde ich wahrscheinlich die meiste Zeit auf der Couch hängen. Da bin ich sehr faul.“ Zum Glück hat das keiner auf dem Platz gehört.

Corona-Pause im Sport: „Das Schlimmste war, nicht unter Fußballern zu sein“

Auch nicht Neuzugang Justin Morgenstern. Der ist nach einem Kreuzbandriss im Dezember zwar noch nicht wieder fit für Heldentaten mit dem Ball, dreht aber im strömenden Regen ungerührt Runde um Runde.

Das Ende der Wasserschlacht kündigt sich an, als Torwart-Trainer Hendrik Müller endlich ankommt. In der Hand eine Kiste Bier, die Augen aber sofort aufs Wesentliche gerichtet. Ein unbeachtet auf der Aschenbahn treibender Plastiksack reißt „Henne“ zu einem gespielten Wutanfall hin. „Was macht ihr mit meinem Ballsack?“ Wissend um die Marotten des Hünen entgegnet Geppert: „Der musste gewaschen werden.“

Sein tiefen-philosophisches Schlusswort zum lange währenden Fußballverzicht? „Das Schlimmste war, nicht unter Fußballern zu sein, dummes Zeug zu quatschen, mal ein paar andere Gesichter zu sehen.“ Dazu ist jetzt endlich wieder Gelegenheit, zumindest ein bisschen. Denn die gewohnte Geselligkeit nach dem Kick darf noch nicht sein. Auch Duschen und Kabinen bleiben zu. Corona-Schutzverordnung, Hygienekonzept und so weiter verbarrikadieren den Weg zur Amateurfußball-Normalität.

Die bis auf’s letzte Hemd triefenden Krostitzer trotten vom Platz. „Und jetzt soll’n sie sich so ins Auto setzen und nach Hause fahren“, sagt Geppert. Mit den Pandemie-Bestimmungen ist es wie mit abkippendem Neuner in der parallel verschobenen Raute und tief hängendem Torwart – man kann nicht alles verstehen. Aber schön, dass man sich wieder mit hohler Hand und großer Geste verabschieden darf.

Von Johannes David