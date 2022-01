Delitzsch

Fast 24 Monate hat die Corona-Pandemie auch den Delitzscher Handel und die Gastronomie fest im Griff. In mittlerweile mehr als 45 Corona-Schutz- beziehungsweise Notfall-Verordnungen hat der Freistaat Sachsen Regelungen für die Pandemiebekämpfung getroffen. In einem offenen Brief an Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) und Sozialministerin Petra Köpping (SPD) schildern der Delitzscher Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) und der Vorstand der Werbegemeinschaft die kritische Situation und fordern Hilfe.

„Wir brauchen schnell Hilfe“

Dirk Köpnick (53) vom Jeansladen pik up ist Vorstandsmitglied der Werbegemeinschaft Delitzsch. Er spricht davon, dass die Hälfte der Kunden und damit der Umsätze ausbleiben. „Wir erhoffen uns eine schnelle Lockerung der Regeln und auch Gleichbehandlung. Wir brauchen schnell Hilfe“, sagt der 53-Jährige. Im nur wenige Kilometer entfernten Sachsen-Anhalt gibt es wesentlich weniger Beschränkungen als in Delitzsch. Das fördere den Einkaufs- und auch Gastronomie-Tourismus. „Das ist deprimierend und muss sich schnell ändern. Für uns Händler und Gastronomen ist der OBM Ansprechpartner und unsere Stimme in Dresden, gern auch in Berlin, wenn es hilft“, so Köpnick.

Offener Brief

Bei allem Verständnis fehle es an einer langfristigen Perspektive, das macht der Brief deutlich. Die Unterzeichner kritisieren teilweise unverständliche, unlogische Regeln. Sie schreiben von Kurzarbeit, Entlassungen, Lieferengpässen, großen Verwerfungen im Beschaffungswesen, Krankheit und sogar Tod. Die Betriebe wollen in erster Linie ihren Beschäftigtenstamm halten. Das nahe liegende Sachsen-Anhalt spiele eine bedeutende Rolle mit Blick auf Handel, Beherbergung, Gastronomie und Dienstleistungen. Völlig verschiedene Regelungen würden Einkaufstourismus aus Delitzsch in die Bitterfelder Innenstadt, zum benachbarten Baumarktzentrum, zu den vielen Freizeiteinrichtungen und zum Factory-Outlet in Brehna provozieren.

Das Coronavirus macht an keiner Landesgrenze halt

In Bezug auf Infektionsschutzregeln (2G, 2G+ oder 3G) kritisieren die Delitzscher eine Ungleichbehandlung zu anderen Bundesländern. Das müsse sich dringend ändern. Darum sprechen sie sich im Brief für verständliche, einheitliche und länderübergreifende Regelungen aus. Seit dem ersten Lockdown beklage das Friseurhandwerk zunehmend Schwarzarbeit. Ständig ändernde Bestimmungen und die erforderlichen, zusätzlichen Hygienebestimmungen und Kontrollstufen würden zu einem hohen Kostendruck führen. Im Einzelhandel sei die Lage ebenfalls gravierend. Während hoch frequentierte großflächige Vollsortimenter weiterhin in großem Stil und ohne Sonderregelungen ihren Geschäften nachgehen könnten, würden Spezialgeschäfte in der Innenstadt, wie Sport- oder Bekleidungsgeschäfte, Mobilfunkläden und Spielwarenhandel, strengen 2G-Zugangsregelungen unterliegen.

Die Unternehmen in Delitzsch gehen bewusst und verantwortungsvoll mit der Situation um, wird betont. Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit würden im Vordergrund stehen. In der Delitzscher Innenstadt gehen ungefähr 230 Unternehmen in Handel, Dienstleistung und Gastronomie ihrer gewerblichen Tätigkeit nach. Doch es wird befürchtet, dass nicht jedes Unternehmen die Krise überlebt. Insbesondere im Fachhandel, der Gastronomie, Hotellerie und unter den Soloselbstständigen überwiegen Existenzängste.

Das sagt der Oberbürgermeister

Dieser Brief, diese Unterstützung sei für den OBM eine Herzensangelegenheit. Wilde sieht das Schreiben auch als Appell für gegenseitige Unterstützung und Solidarität. „Wir sind eine Solidargemeinschaft und wollen wachrütteln. Die Landesregierung, aber auch die Delitzscherinnen und Delitzscher.“ Dazu gehöre, sich nicht nur beim Einwohnermeldeamt anzumelden, sondern sich einzubringen als Bürger, in Vereinen mitzuwirken und regionale Geschäfte als Kunde zu nutzen.

Brief auf dem Weg nach Dresden

Am Donnerstag hat Wilde den Brief in die Post gegeben. „Ich erwarte eine Antwort, welche die Erkenntnis zulässt, dass der Inhalt des Briefes in den Köpfen der Entscheidungsträger angekommen ist. Ich hoffe, dass die Angeschriebenen um Lösungsansätze ringen und die regionalen Wirtschaftskreisläufe stärken, dass wir erhört und ernstgenommen werden. Und ich bitte darum, dass der Freistaat die kommunalen Belange, den kleinteiligen Handel und Dienstleistungen stärker betrachtet und berücksichtigt“, so der Oberbürgermeister.

