Als Siegfried Berger den Termin für den zurückliegenden Sonntag nach gefühlt unzähligen Versuchen telefonisch bestätigt bekam, wollte der 84-Jährige nicht so recht daran glauben. „Ich habe erst 7. April verstanden“, sagt Berger, der sich seit der Registrierung am 13. Januar beinah täglich um Termine für seine Frau und sich bemühte. Nun haben er und Gisela Berger die erste Corona-Schutz-Impfung erhalten. Mit dem Ablauf im Impfzentrum an der Neuen Messe in Leipzig sind beide äußerst zufrieden. Mit dem Weg dahin aber nicht.

Die Bergers und der letzte Versuch

Am Montagmorgen geht es den beiden Senioren gut. Nachwirkungen von der Impfung spüren sie kaum. Während Siegfried Berger schon auf seinem Grundstück im Wiedemarer Ortsteil Pohritzsch unterwegs ist, empfängt die 81-Jährige an der Haustür. Sie hat bereits die Impfausweise mit den eingetragenen Terminen zurechtgelegt.

Die Bergers haben zwischenzeitlich sogar daran gedacht, es sein zu lassen. Mehrmals wöchentlich haben sie telefonisch nachgefragt, jedoch immer die gleiche Antwort erhalten: sie sollen später noch einmal anrufen. Bei einem Versuch Mitte Februar bekamen sie sogar die Antwort, erst wieder anzurufen, wenn Impfstoff verfügbar ist (die LVZ berichtete).

Gisela und Siegfried Berger aus der Gemeinde Wiedemar Mitte Februar. Das Pohritzscher Paar bemängelt das Anmeldeverfahren für die Corona-Schutz-Impfung auch noch im März.

Danach sei die Bandansage etwas länger geworden, sagt Gisela Berger. Man wurde herzlich begrüßt, es sei das hohe Aufkommen entschuldigt und um Verständnis gebeten worden. „Am 2. März hatte mein Mann außergewöhnlich viel Verständnis“, sagt Berger. Beim elften Mal habe er erklärt, dass dies sein letzter Versuch sei, sagt Berger. „Wie durch ein Wunder hörten wir dann eine nette Stimme, die uns nach den Registriernummern fragte.“ Kurz darauf hatten die Bergers ihren Termin für den 7. März.

Nicht mehr als 60 Minuten

Im Impfzentrum auf Leipzigs Neuer Messe sei dann alles gut organisiert gewesen, sagt Gisela Berger. Das Personal sei hilfsbereit und freundlich gewesen, vor den unterschiedlichen Stationen habe es zudem Sitzmöglichkeiten gegeben, hebt Siegfried Berger hervor. Die notwendigen Unterlagen habe er bereits „aus dem Internet gezogen“ und Zuhause ausgefüllt. Etwa eine Stunde habe das Pohritzscher Paar dann in Leipzig benötigt, die 15 Minuten Wartezeit nach der Impfung bereits eingerechnet.

„Also, was ist das Fazit“, sagt Gisela Berger. „Weiter anrufen, es kostet nichts“, sagt sie. Außer viel Zeit und Geduld. Einen Vorschlag hat sie dennoch: Für alle Älteren, die anders als die Pohritzscher nicht mehr mobil sind, müssen nahe Impfzentren, beispielsweise in Delitzsch eingerichtet werden.

