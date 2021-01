Corona-Schutzimpfungen im Seniorenzentrum Beerendorf

Beerendorf

Lichtblick im Awo-Seniorenzentrum Beerendorf: Der Termin für die Corona-Schutzimpfungen, der vorige Woche doch noch einmal verschoben wurde, konnte am Dienstag stattfinden. Circa 85 Impfungen bei nicht infizierten Bewohnern der Pflegeeinrichtung, aber auch bei Bewohnern des Betreuten Wohnens und des ambulanten Pflegedienstes der Awo konnten verabreicht werden.

Das Zentrum war seit Anfang Dezember von einer Infektionswelle überrollt worden. Es gab 52 mit Corona infizierte Bewohner und 43 Mitarbeiter. Zudem war auch der Verlust von 14 Bewohnern zu beklagen, wenn auch nicht alle Fälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion standen.

Impfteam arbeitet sich voran

Annemarie Semmler, die 27 Jahre Vorsitzende im DRK-Ortsverein Lissa war, wohnt seit drei Jahren im betreuten Wohnen des Zentrums. Sie war sofort bereit, sich impfen zu lassen. „Und ich empfehle es auch allen, besonders denen in meinem Alter, sobald sie die Gelegenheit bekommen“, so die 89-Jährige. Inzwischen hat das mobile Impfteam im Landkreis Nordsachsen in circa 20 der 39 Pflegeeinrichtungen des Landkreises geimpft, so die Auskunft aus der Kreisverwaltung. Auch die Termine für die Zweitimpfungen sind vereinbart.

Das Seniorenzentrum Beerendorf darf mittlerweile wieder neue Bewohner aufnehmen. Seit Anfang der Woche dürfen wieder Besucher in die Pflegeeinrichtung im Delitzscher Ortsteil kommen. Aber es gelten nach der neuen Corona-Schutz- und Test-Verordnung in Sachsen noch strengere Auflagen. Die Einrichtung, die über 22 Einzel- und 24 Doppelzimmer verfügt, hat ihr Hygienekonzept entsprechend weiter überarbeitet. So ist für den Zutritt ein Corona-Schnelltest mit negativem Ergebnis, der direkt vor dem Besuch durchgeführt wird, nötig. Es gilt auch ein nachweislich negativer PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Pro Woche ist nur ein Besuch von maximal einer Stunde, inklusive des 20-minütigen Test, möglich.

Von Heike Liesaus