Corona-Schutzverordnung: Delitzscher Friseur bemängelt Gleichsetzung mit Prostituierten

„Ihr werdet ja jetzt mit Prostituierten gleichgestellt.“ Mit Sätzen wie diesen werden die Mitarbeiterinnen der Delitzscher Friseursalons „La Belle“ seit vergangener Woche angesprochen, berichtet Friseurmeisterin Kerstin Neubert. Sie ist Teil des La-Belle-Vorstandes und fordert eine größere Wertschätzung für handwerkliche Berufe.

Es gehe nicht darum, Prostituierte und deren Beruf abzuwerten oder zu stigmatisieren, sagt Neubert. Viel mehr wünsche sie sich, dass Berufe, die nichts miteinander zu tun haben, in der Corona-Schutzverordnung einzeln aufgelistet werden. Auf diese Weise wäre es für Kunden einfacher, im Vorfeld selbstständig nachzulesen, welche Regeln in den Salons gelten und welche Voraussetzungen für einen Besuch notwendig sind. „Wir sind froh, wenn sich unsere Kunden vorher informieren“, sagt Neubert. Doch die aktuelle Form sei ungünstig. Viele wüssten nicht, wo der Berufsstand hinein zähle.

Friseurmeisterin: „Es fehlt die Anerkennung“

Denn Friseure werden wie beispielsweise Physiotherapiepraxen und Kosmetikstudios bei den Maßnahmen bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 35 zusammengefasst. In der Coronaschutzverordnung heißt es wörtlich: die „Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen und Prostitution“. Es habe „ein Geschmäckle, mit dem ich mich nicht identifizieren möchte“, sagte Neubert. Sie und andere Angestellte hatten sich in den zurückliegenden Tagen einiges anzuhören, sagt die Friseurmeisterin. In den etwa 25 Salons in Delitzsch, Bad Düben und Leipzig sind etwa 135 Mitarbeiterinnen beschäftigt.

Als Widerspruch empfindet Neubert, dass beispielsweise Sport im Innenbereich, Hallenbäder und Saunen aller Art, Kultur- und Freizeiteinrichtungen im Innenbereich, Spielhallen, Spielbanken und Wettannahmestellen im Innenbereich, touristischen Bahn- und Busfahrten, Zugang zu Diskotheken, Clubs und Bars im Innenbereich explizit unterschieden werden. Es fehle die Anerkennung, sagt Neubert. Sie seien Dienstleister. Sie dienen, aber „leisten auch etwas“.

Sozialministerium: „Ist nicht als Wertung zu verstehen“

La-Belle-Inhaber Thomas Ruland hatte sich bereits nach der LVZ, über die Pressestelle des Landratsamtes direkt ans zuständige sächsische Ministerium gewandt. Dort habe man ihm nur gesagt, dass das Anliegen weitergegeben werde. Er bemängelt, dass bei allen Befragten sofort der Verweis auf den höhergestellten Verursacher erfolgte und erst nach Erläuterung des Problems eine Beschäftigung mit dem Thema stattfand. Hier müssten Ämter schon beim Erstellen und Weiterleiten von Texten und Verordnungen ihrer Verantwortung der Persönlichkeitswahrung gerecht werden, sagt Ruland.

Auf LVZ-Anfrage an Sachsens Sozialminsiterium, weswegen beispielsweise Friseursalons und Kosmetikstudios nicht einzeln in der Corona-Schutzverordnung aufgeführt werden, schreibt dieses: Es handle sich bei der Verordnung um einen Rechtstext und der angesprochene Passus „ist nicht als Wertung zu verstehen“. Zudem sei der Terminus der „körpernahen Dienstleistungen“ als einheitliche Sammelbezeichnung für Dienstleistungen wie zum Beispiel Friseursalons in Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz etabliert worden.

In den La-Belle-Salons gelten aktuell die 3-G-Regeln. „Ungeimpfte“ oder “Nichtgenesene“ können einen Test selbst mitbringen oder in den Salons erwerben und vor Ort durchführen. Ansonsten ist ein Impf- oder Genesenennachweis notwendig. Es müsse kaum diskutiert werden, sagt Neubert, „nur nachbessern“, falls einmal die Maske vergessen wurde. Auch in der Corona-Schutzverordnung sollte ihrer Meinung nachgebessert werden.M

