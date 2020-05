Corona macht Delitzscher Vereinen Strich durch Stadtfest-Rechnung

Das Delitzscher Stadtfest mit Peter & Paul-Markt ist offiziell abgesagt. Die Reaktionen machen klar: So ein Fest bedeutet viel mehr als nur Unterhaltung für die Besucher. Sie sind Existenz für viele Künstler und Schausteller, auch Vereine kommen im Corona-Sommer wegen der Absagen von Stadtfest & Co. in die Bredouille.