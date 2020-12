Leipzig/Region

Schnelltest in Sachen Corona – bereits nach rund 15 Minuten gibt es ein Ergebnis. In der Messestadt, im Leipziger Umland und auch im Altenburger Land können solche Schnelltests vor allem in Arztpraxen und Krankenhäusern gemacht werden. Erster Ansprechpartner beim Wunsch nach einem solchen Test sollte die niedergelassene Hausarztpraxis sein.

Antigen-Schnelltests sind neben einem Impfstoff die große Hoffnung, um das Pandemiegeschehen kontrollieren zu können. Allerdings hat der Test auch Tücken. Er ist am sichersten, wenn genug Virusmaterial im Rachen vorhanden ist. Je weniger Viruslast, um so ungenauer ist der Test. Bei gesunden Menschen ist die Fehleranfälligkeit erhöht. Mehr Sicherheit bieten sogenannte PCR-Tests (hier alle Unterschiede im Überblick).

Anzeige

Die LVZ zeigt hier, wo man sich in Leipzig und im Umland von Delitzsch bis Döbeln testen lassen kann – inklusive interaktiver Karte mit allen Testpraxen.

Leipzig

In Leipzig bieten mehrere Praxen im ganzen Stadtgebiet Corona-Schnelltests an. Bei einigen müssen vorab Termine vereinbart werden, auch die Bezahlung kann bei manchen bereits vor dem Test erfolgen. Außerdem sind in der Messestadt mittlerweile zwei private Anbieter von Corona-Schnelltests ansässig. Diese bieten sowohl Schnelltests als auch die genaueren PCR-Testverfahren an, müssen allerdings immer selber bezahlt werden.

Kosten

Ein Schnelltest kostet circa 35 bis 40 Euro. Wichtig ist zu wissen, dass ein Schnelltest immer nur eine zeitlich begrenzte Sicherheit bietet. Das Testergebnis zeigt lediglich an, ob die Person zum Zeitpunkt des Tests ansteckend ist. Zusätzlich wird deshalb vor Verwandtenbesuchen eine Selbstisolation empfohlen. Mehr Sicherheit gibt ein PCR-Test, der in vielen Testzentren ebenfalls angeboten wird. Hier wird der Rachenabstrich im Labor ausgewertet, was in der Regeln 24 Stunden dauert und um die 100 bis 140 Euro kostet. Dieser Test ist entsprechend genauer.

Termine

Termine für einen Corona-Schnelltest sollten vorab online oder telefonisch vereinbart werden. Zum Teil muss auch die Bezahlung vorab erfolgen. Es wird daher empfohlen, sich zu erkundigen, unter welchen Bedingungen und ob ein Schnelltest in der Hausarztpraxis oder dem nahe gelegenen Krankenhaus möglich ist.

Hier können Sie sich testen lassen:

Testpraxen und Testcenter in Leipzig

Testcenter am Flughafen Leipzig/Halle

Öffnungszeiten: täglich 16 bis 20 Uhr

Telefonnummer Flughafen: 0341 224 1155

Mehr Infos: https://www.mdf-ag.com/reisehinweise/

Praxis Dr. Windau, Gohlis-Arkaden

Lützowstraße 13 b, 04155 Leipzig

Montag – Freitag 8 – 12 Uhr

Diese Sprechzeiten erfolgen in abgetrennten Warte- und Behandlungsbereichen und zusätzlich zu den regulären Öffnungszeiten, die weiterhin für alle Patienten bestehen bleiben.

Praxisgemeinschaft Dipl.-Med. Greeff/Büschel

Mockauer Straße 123-125, 04357 Leipzig

Mittwoch und Freitag, 13 – 15 Uhr

Dr. med. Anselm Krügel – Facharzt für Innere Medizin

Pestalozzistraße 10, 04178 Leipzig

Dienstag und Donnerstag 11 – 13 Uhr

Praxisgemeinschaft Dr. med. Rita Schulz, Dipl.-Med. Heike Ruhland

Abstrichzentrum nur für Kinder, Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin

Nonnenstraße 44, 04229 Leipzig

Montag – Donnerstag 10 – 12 Uhr

Gemeinschaftspraxis Dr. med. Berit Schmidt/ Paul Neumeier

Fachärzte für Innere Medizin

Wintergartenstraße 2, 04103 Leipzig

Montag – Freitag 7.30 – 9.30 Uhr

Kindernotfallzentrum Dr. Teichmann

Abstrichzentrum nur für Kinder

Riebeckstraße 65, 04317 Leipzig

Corona-Abstriche nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung.

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 13 – 15 Uhr

Hausarztzentrum Gemeinschaftspraxis Dres. Lipp & Amm

Karl-Liebknecht-Straße 103, 04275 Leipzig

Montag – Freitag 8 – 12 Uhr

Corona-Testzentrum Leipzig, Chocolate Leipzig

Barfüßgäßchen 12, 04109 Leipzig

Termin online unter https://covidident.de oder telefonisch unter 0173 1879380.

Bezahlung vor Ort.

Testzentrum IfZ

An den Tierklinken 38–40, 04103 Leipzig

Alle Termine sind derzeit ausgebucht.

Corona-Testambulanz Universitätsklinik Leipzig

Liebigstraße 20, 04103 Leipzig

„Haus am Park“ (Haus 7.2)

Montag – Freitag 9 – 16 Uhr, Samstag 9 – 14 Uhr

Testpraxen im Leipziger Umland

Prof. Dr. Frese, Torgau

Platz der Freundschaft 6, 04860 Torgau

Montag bis Freitag 10 – 12 Uhr

Telefonnummer: 03421 704342

Praxis Katrin Kräcker, Borna

Fachärztin für Allgemeinmedizin

Brauhausstraße 5, 04552 Borna

jeweils von Montag bis Freitag in der Zeit von 11.30 – 13.30 Uhr

Gernot Vierig, Grimma

Facharzt für Allgemeinmedizin

Ringstr. 8, Dürrweitzschen/04668 Grimma

Montag, Mittwoch bis Freitag von 11 – 13 Uhr und Dienstag von 17 – 19 Uhr

Muldentalklinik, Wurzen und Grimma

Für Corona-Schnelltests sind in den Eingangsbereichen der Krankenhäuser in Wurzen und Grimma Teststationen eingerichtet.

Lesen Sie auch: Muldentalkliniken führen Corona-Schnelltests durch

Praxis Daniel May FA für HNO-Heilkunde, Freiberg

Parkstraße 7, 09599 Freiberg

Montag und Mittwoch von 11 – 13 Uhr

Praxis Uta Knauf, Freiberg

FÄ für Allgemeinmedizin Dörnerzaunstraße 1, 09599 Freiberg

Donnerstag von 12 – 14 Uhr

Nordsachsen

Das Krankenhaus Delitzsch konzentriert sich darauf, seine Mitarbeiter zwei Mal wöchentlich in den Kliniken und Pflegeeinrichtungen zu testen. Das ist so vorgeschrieben. Zudem wird jeder Patient getestet, der in den Kliniken Delitzsch und Eilenburg – die zum Krankenhaus gehören – aufgenommen wird. Und auch die Besucher (es besteht eingeschränkter Besucherverkehr) in den Pflegeeinrichtungen werden per Schnelltest überprüft.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Nordsachsen betreibt keine Schnelltest-Einrichtungen für die breite Öffentlichkeit, sondern setzt das Mittel des Schnelltests ausschließlich ganz gezielt zur raschen Abklärung von plötzlich auftretenden Hotspots ein, wobei eventuelle Positivfälle dann immer noch einmal mit einem PCR-Test überprüft werden müssen. Überdies verteilt das Landratsamt vom Freistaat zur Verfügung gestellte Schnelltests an die nordsächsischen Pflegeheime, weil sie dort am dringendsten gebraucht werden, da die Einrichtungen ihr Personal mindestens zwei Mal wöchentlich testen müssen, um die Bewohner vor dem Virus zu schützen.

Lesen Sie auch:

Corona-Schnelltests in Oschatz: Sicherheit für Weihnachten?

Grippe oder Corona? Schnelltest will es in 20 Minuten herausfinden

Corona: Was können die Antigen-Schnelltests?

Was Sachsen zu den Schnelltests in Corona-Hotspots wissen sollten

Corona-Schnelltest: Was unterscheidet ihn vom PCR-Nachweis?

Mittelsachsen

Die große Corona-Testaktion, die der Landkreis Mittelsachsen kurzfristig vor Heiligabend auf die Beine gestellt hatte, wird sich vor dem Jahreswechsel nicht wiederholen. „Die Testung in Mittweida war zunächst einmalig, weil Weihnachten ein besonderes Fest ist. Aktuell sind keine weiteren Aktionen in dieser Form geplant“, erklärt André Kaiser, Pressesprecher des Landratsamtes Mittelsachsen, auf eine entsprechende Anfrage.

Am 23. Dezember hatten sich 932 Menschen aus dem Landkreis Mittelsachsen im Impfzentrum Mittweida freiwillig einem für sie kostenfreien Schnelltest unterzogen, um mehr Sicherheit für die Weihnachtsfeierlichkeiten in Familie zu erhalten. Der Freistaat hatte die Schnelltests dem Landkreis zur Verfügung gestellt. Dabei waren 32 Personen positiv getestet worden. Weder der Landkreis noch der DRK-Kreisverband Döbeln-Hainichen, dessen Kräfte das Testen übernahmen, hatten mit so einer großen Resonanz gerechnet.

Da es also vor Silvester keine erneute Großaktion dieser Art in Mittelsachsen geben wird, bleiben den Menschen, die sich testen lassen wollen, bestimmte Arztpraxen und Kliniken (dazu u.a. Auflistung unten).

Landkreis Leipzig

„Mit den Schnelltests läuft es sehr unterschiedlich. Ich empfehle, immer in der eigenen Hausarztpraxis nachzufragen“, sagte Katharina Bachmann-Bux, Pressesprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen. Derzeit seien diese Tests gut verfügbar, aber das könne sich auch kurzfristig ändern. Generell sei der Hausarzt der erste Ansprechpartner. Telefonisch könne man sich erkundigen, ob er Schnelltests anbietet und wenn ja, dann einen Termin vereinbaren.

Es sei wichtig, nicht einfach so in die Praxis zu kommen. Denn die Gründe für einen Schnelltest seien unterschiedlich. Manch einer möchte sich präventiv testen lassen, ein anderer weil er Symptome hat, die auf das Corona-Virus hinweisen könnten. Diese Tests einfach im Internet bestellen? Die Sprecherin hält sich hier zurück: „Dafür kann ich keine Empfehlung aussprechen.“ Denn es sei für einen Laien nicht so einfach, einen Abstrich im Rachen oder in der Nase gekonnt auszuführen. Generell sei der Schnelltest „mit Vorsicht zu genießen“.

Altenburg

„Die Arztpraxen können zwar ihre Schnelltests bei uns bestellen, wir wissen jedoch nicht, wie genau diese zum Einsatz kommen. Deshalb haben wir keinen genauen Überblick darüber, in welchen Praxen ein Test für Patienten möglich ist“, sagte Sven Auerswald, Hauptgeschäftsführer der KVT.

Von Frank Pfütze