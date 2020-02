Corona-Verdacht in Delitzsch – Praxis geschlossen

Delitzsch

Das Corona-Virus ist derzeit in aller Munde, am Donnerstag auch in Delitzsch. Das war natürlich mit erheblicher Aufregung und öffentlicher Wahrnehmung verbunden. Es gab einen Verdachtsfall. Eine Frau hatte sich mit Grippe-Beschwerden in einer Arztpraxis gemeldet. Sie wurde untersucht. Das Praxis-Team stellte eine Virusgrippe fest, konnte aber offensichtlich den Corona-Virus nicht ausschließen.

Patientin musste in Spezialklinik

Folgerichtig wurde die Patientin in eine Spezialklinik zur weiteren Untersuchung gebracht. In diesem Fall in das St. Georg Krankenhaus nach Leipzig. Die Arztpraxis in Delitzsch wurde vorsorglich geschlossen. Ein Schild an der Tür informierte über den Grund. Die Sache nahm schnell ein gutes Ende: Es gab Entwarnung aus dem St. Georg in Leipzig. Es handelt sich nicht um einen Corona-Virus-Fall. Bei der Patientin wurde eine Virus-Grippe diagnostiziert.

Von pfü