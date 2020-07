Delitzsch

Etwas mehr als einen Monat ist sie nun aktiv. Die im Auftrag der Bundesregierung entwickelte Corona-Warn-App wurde seit Anfang Juni gut 16 Millionen Mal heruntergeladen. Die App soll dazu beitragen, das Virus unter Kontrolle zu halten. Laut Regierung ist sie ein wichtiger Helfer, um Infektionsketten nachverfolgen und unterbrechen zu können. Doch die Downloadzahl sagt nichts darüber aus, wie viele Personen die App tatsächlich verwenden. Wir haben uns unter den Delitzschern auf der Straße umgehört, wie sie den Nutzen der App einschätzen und ob sie diese selbst auf dem Smartphone haben.

Gut, aber nicht für einen selbst

Simone Runge ist beruflich selbst im sozialen Bereich tätig, erklärt sie. Daher sei die Delitzscherin über die aktuellen Entwicklung in Hinblick auf das Corona-Virus und die Pandemie auf dem aktuellen Stand. Aus diesem Grund habe sie sich nicht mit der Corona-Warn-App beschäftigt. Dennoch findet sie das Angebot gut. Vor allem für ältere Menschen sei es ein sinnvolles Mittel, um dabei zu helfen, wie man sich richtig verhalten könne und um sich zu informieren.

Simone Runge aus Delitzsch Quelle: Wolfgang Sens

Sophie Lammert nutzt die App selbst nicht. Die junge Frau aus Wiedemar war in den zurückliegenden Wochen vor allem beruflich beschäftigt, größere Personengruppen habe sie gemieden. Prinzipiell findet sie die App sinnvoll und sie könne sich vorstellen, dieses einmal auszuprobieren.

Ähnlich argumentiert Marie Engelmann, die ebenfalls aus Wiedemar kommt. Sie habe die Zeit seit den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie vorwiegend zuhause verbracht und die App daher bisher nicht auf ihrem Smartphone installiert.

Stadt Delitzsch empfiehlt App

„Ich habe Angst, dass ich etwas an meinem Handy verstelle, dass ich nicht kontrollieren kann“, sagt dagegen Waltraud Jeschek. Die Delitzscherin komme zwar mit ihrem Smartphone gut zurecht, könne telefonieren und Nachrichten schreiben, auch verschiedene Anwendungen bedienen. Die Corona-Warn-App wolle sie aber dennoch nicht installieren.

Waltraud Jeschek aus Delitzsch. Quelle: Wolfgang Sens

In Anbetracht von Veranstaltungen wie dem Abendmarkt, der am heutigen Donnerstag wieder in Delitzsch stattfindet, könnten Smartphone-Anwendungen jedoch hilfreich sein, um das öffentliche Leben unter Pandemie-Bedingungen am Laufen zu halten. Die Stadtverwaltung schließt sich der Empfehlung der Bundesregierung an, die Corona-Warn-App zu nutzen, erklärt Rathaussprecherin Nadine Fuchs. Die App gebe den Menschen eine Sicherheit, die sie heruntergeladen haben und sie auch täglich nutzen, sprich: ihr Bluetooth ständig aktiviert haben, und die ausdrücklich mit Menschen in Kontakt kommen, die diese ebenfalls nutzen und die ihr positives oder negatives Corona-Test-Ergebnis in der App gespeichert haben, erklärt Fuchs.

Es gibt keine Sicherheit, dass alle die App verwenden

Die stichprobenartige Befragung zeigt jedoch, nur wenige Delitzscher werden die Corona-Warn-App nutzen. Lediglich ein Mann, der weder ein Foto noch seinen vollem Namen in der Zeitung sehen wollte, hatte die App installiert. Dafür spreche sein Beruf, in dem er mit zahlreichen Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet in Kontakt komme. Die App gebe ihm Sicherheit, auf niemanden Infizierten gestoßen zu sein.

