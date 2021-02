Corona: Weniger Infizierte im Landkreis Nordsachsen

Nordsachsen

Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle im Landkreis Nordsachsen sinkt weiter. Noch 536 Einwohner waren am Dienstag vom Gesundheitsamt als Corona-positiv registriert. Am Montag lag diese Zahl bei 559; am Wochenende bei 573.

Insgesamt – also einschließlich der inzwischen nicht mehr infizierten Betroffenen – wurde das Virus seit März vergangenen Jahres bei 8437 Personen im 197 000-Einwohner-Kreis Nordsachsen nachgewiesen. Das waren 16 Neuinfektionen von Montag zu Dienstag.

248 Todesfälle wurden seither im Zusammenhang mit Corona gezählt. In einer vom Gesundheitsamt angeordneten häuslichen Quarantäne befinden sich noch 1524 Einwohner. Der Inzidenzwert im Kreis lag laut Sozialministerium zuletzt bei 100,1.

Corona-Fälle regional

Region Delitzsch: Corona-Fälle aktuell: 81, Quarantäne aktuell: 255, Todesfälle: 44

Region Eilenburg: Corona-Fälle aktuell: 115, Quarantäne aktuell: 281, Todesfälle: 50

Region Oschatz: Corona-Fälle aktuell: 126, Quarantäne aktuell: 401, Todesfälle: 92

Region Torgau: Corona-Fälle aktuell: 127, Quarantäne aktuell: 349, Todesfälle: 48

Stadt Schkeuditz: Corona-Fälle aktuell: 61, Quarantäne aktuell: 175, Todesfälle: 6

Stadt Taucha: Corona-Fälle aktuell: 20, Quarantäne aktuell: 63, Todesfälle: 8

6 Corona-Fälle sind regional noch nicht zugeordnet.

Neuinfektionen im Landkreis

Das sind die Neuinfektionen pro Stadt beziehungsweise Gemeinde innerhalb der letzten sieben Tage (Stand: 8. Februar):

Arzberg: 3

Bad Düben: 7

Beilrode: 12

Belgern-Schildau: 23

Cavertitz: 2

Dahlen: 6

Delitzsch: 30

Doberschütz: 6

Dommitzsch: 15

Dreiheide: 4

Eilenburg: 21

Elsnig: 1

Jesewitz: 4

Krostitz: 3

Laußig: 4

Liebschützberg: 1

Löbnitz: 3

Mockrehna: 5

Mügeln: 7

Naundorf: 2

Oschatz: 16

Rackwitz: 3

Schkeuditz: 40

Schönwölkau: 12

Taucha: 21

Torgau: 21

Trossin: 2

Wermsdorf: 18

Wiedemar: 2

Zschepplin: 6

