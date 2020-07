Delitzsch

Ende März: Die Unteroffizierschule des Heeres in Delitzsch (USH) ist nur mit einer Rumpfbesatzung belegt und bereitet sich auf mögliche Einsätze zur Eindämmung der Corona-Pandemie vor. Einen der größten Arbeitgeber der Region haben die Maßnahmen im Kampf gegen das Virus erreicht – wie zahlreiche andere Einrichtungen und Geschäfte auch.

Anwesenheit nicht immer notwendig

Etwa drei Monate später hat sich das Leben und die Arbeitsweise in der Feldwebel-Boldt-Kaserne im Norden der Stadt verändert. Die Sicherheitsmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sind Mitte Juli so umfangreich, wie man sie für den Schutz eines militärischen Gebietes erwartet. Das Lernen findet wieder statt, ist aber unter Covid-19-Bedingungen ein anderes.

Wessen Anwesenheit in der Feldwebel-Boldt-Kaserne nicht zwingend erforderlich ist, arbeitet im Homeoffice Quelle: Wolfgang Sens

Nach einer circa fünfwöchigen Pause hat die USH den Ausbildungsbetrieb Ende April wieder aufgenommen. In reduziertem Umfang. Statt der sonst üblichen 1700 Bundeswehrangehörigen, die vor Corona in der Kaserne lernten oder arbeiteten, sind es aktuell 700 bis 750 Lehrgangsteilnehmer und 300 Mitarbeiter des Stammpersonals – also gut 700 Menschen weniger.

Wessen Anwesenheit im Gelände nicht zwingend erforderlich ist, arbeitet im Homeoffice, erklärt USH-Presseoffizier Rainer Krebs während eines Rundgangs, bei dem er die ergriffenen Maßnahmen erklärt. Das gelte vor allem für Verwaltungsmitarbeiter und all jene, die für die Unterstützung der Ausbildung zuständig sind. Via Sametime, eine Art Messenger oder per Videokonferenz, bestehe dennoch täglicher Kontakt. So habe jeder des verbliebenen Personals nach Möglichkeit ein Einzelbüro.

Mehr Fläche

Denn Regeln wie der Mindestabstand von 1,50 Meter und die Maskenpflicht, wenn dieser nicht eingehalten werden kann und regelmäßige Hygiene, gelte auch bei der Bundeswehr. In der Folge werde aktuell beispielsweise jedes Quartier nur mit einem Lehrgangsteilnehmer belegt, ein Bus für 50 Personen nur mit 20 Soldaten besetzt, beim Joggen müssen fünf Meter Abstand gehalten werden.

Die Ausbildung findet daher auch in Kleingruppen statt, erklärt Krebs. Etwa zehn Soldaten lernen pro Hörsaal, vorher waren es 25. Die Gruppen sollen nach Möglichkeit auch nach dem Dienst unter sich bleiben. Flurpartys sind verboten. Ein ständiger Dienst überwacht die Vorgaben.

Stabsfeldwebel Jens Bober in der Materialausgabe: Jeder Lehrgangsteilnehmer erhält Desinfektionsmittel, verschiedene Masken und Tücher, Handschuhe und Seife. Quelle: Wolfgang Sens

Um das Risiko einer Ansteckung weiter zu minimieren, ist die Ausbildung weit aufgelockert, erklärt der Presseoffizier. Das heißt, möglichst wenig Ausbildung innerhalb der Kaserne und in geschlossenen Räumen. Zudem hat die Bundeswehr zusätzliche Sanitärcontainer aufgestellt und jedem Lehrgangsteilnehmer mehrere Hygieneartikel bereitgestellt. Darunter Desinfektionsmittel, verschiedene Masken und Tücher, Handschuhe und Seife, erklärt Stabsfeldwebel Jens Bober in der Materialausgabe.

Einige Gebäude weiter, in der Kantine, bekommt jeder Essengast ein vorgepacktes Tablet. Statt vier Menüs gibt es nur noch zwei. Der Fußboden, auf dem Markierungen dabei helfen sollen, Abstände zu halten, erinnert mehr an den einer Sporthalle.

Bisher gibt es an der Unteroffizierschule keinen bestätigten Fall

Es gibt keine Blaupause, fasst Rainer Krebs die umgesetzten Maßnahmen zusammen, als er ein Zelt vor der Kantine zeigt, das für den Fall aufgestellt wurde, dass der Platz im Speisesaal nicht ausreicht. Bisher musste kein Soldat seine Mahlzeit darin zu sich nehmen.

Vorgepacktes Tablet statt eigene Auswahl: Küchenchef Andreas Ronge zeigt ein von zwei Menüs, die an diesem Tag angeboten werden. Quelle: Wolfgang Sens

Die Lehrgangsteilnehmer, die aus dem gesamten Bundesgebiet nach Delitzsch kommen, werden keinem Gesundheitscheck unterzogen, bevor sie auf das Gelände können, erklärt Krebs. Fühle sich jemand krank, gehe er an seinem Heimatort zum Arzt und reise gar nicht an. Wer sich innerhalb der Kaserne unwohl fühle, könne den Sanitätsbereich aufsuchen. Falls es doch zu einer Infektion kommt, steht eine Quarantäneunterkunft bereit. Bisher gibt es keinen bestätigten Fall.

Für die Soldaten schwingt immer mit, dass sie auch nur durch den Verdacht einer Infektion und der dadurch gegebenenfalls entstehenden Fehltage in der Ausbildung vom Lehrgang ausgeschlossen werden, um den kompletten Ausbildungsbetrieb nicht zu gefährden. Individuell könnte das dann den Werdegang und mögliche Beförderungen nach hinten verschieben, erklärt der Presseoffizier. Wer jedoch wirklich erkrankt, hätte wohl noch weitaus ernstere Folgen für seine Gesundheit zu befürchten.

Falls der Platz im Speisesaal nicht ausreicht, steht ein Zelt bereit. Bisher wurde es nicht genutzt. Quelle: Wolfgang Sens

Von Mathias Schönknecht