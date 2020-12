Corona-Zahlen im Landkreis Nordsachsen steigen auch am Heiligen Abend

Nordsachsen

Die Corona-Zahlen in Nordsachsen sind weiter gestiegen – von März bis zum Heiligen Abend wurde das Virus bei 5119 Menschen im Landkreis nachgewiesen. Das waren 212 Fälle mehr als noch am Vortag. Das teilte das Landratsamt am Donnerstag mit. Aktuell sind 1881 Einwohner als Corona-positiv verzeichnet. 91 Todesfälle wurden bisher im Zusammenhang mit Corona gezählt.

Zum Heiligen Abend galt für 2986 Personen im Landkreis eine angeordnete Quarantäne.

Anzeige

Corona-Fälle regional

Region Delitzsch: Corona-Fälle aktuell: 367, Quarantäne aktuell: 593, Todesfälle: 15

Region Eilenburg: Corona-Fälle aktuell: 276, Quarantäne aktuell: 527, Todesfälle: 18

Region Oschatz: Corona-Fälle aktuell: 614, Quarantäne aktuell: 1005, Todesfälle: 37

Region Torgau: Corona-Fälle aktuell: 340, Quarantäne aktuell: 603 Todesfälle: 15

Stadt Schkeuditz: Corona-Fälle aktuell: 74, Quarantäne aktuell: 128, Todesfälle: 4

Stadt Taucha: Corona-Fälle aktuell: 88, Quarantäne aktuell: 130, Todesfälle: 2

Zahlreiche Corona-Fälle sind regional noch nicht zugeordnet.

Von LVZ