Corona in Nordsachsen: Immer mehr Schüler in Quarantäne

Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle im Landkreis Nordsachsen hat weiter leicht abgenommen. Am Dienstag waren noch 432 Einwohner vom Gesundheitsamt als Corona-positiv registriert, zehn weniger als am Vortag. In einer vom Amt angeordneten häuslichen Quarantäne befanden sich laut Landratsamt 1055 Einwohner, 17 mehr als am Vortag. Seit März dieses Jahres wurde bei insgesamt 1096 Einwohnern des Landkreises das Corona-Virus nachgewiesen.

Schulen betroffen

Von Corona betroffen waren zuletzt auch immer wieder Schulen oder Kitas im Landkreis. Einer der jüngsten Fälle ist die Grundschule in Delitzsch-Ost, wo 67 Kinder in Quarantäne mussten. Zuvor war eine Lehrerin positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. Am vergangenen Freitag wurden auch die Kinder getestet. Nur einer der Tests fiel positiv aus, teilte das Landratsamt am Dienstag auf Nachfrage mit. Dennoch sollen die Kinder nun bis zum 19. November in Quarantäne bleiben.

Auch Fälle in Eilenburg

In Quarantäne befindet sich auch eine Klasse samt Lehrerin an der Grundschule Eilenburg-Ost. Einer der Schüler war positiv getestet worden. Krankheitssymptome hatte er keine, so dass die Mitschüler zwar nicht getestet, aber bis zum 17. November in Quarantäne geschickt wurden. Bis zum gleichen Datum müssen zudem die Schüler einer Klasse der Oberschule Eilenburg in häuslicher Quarantäne ausharren. Betroffen seien zudem weitere Schulen im Landkreis, so das Landratsamt.

