Corona macht alles anders. Normalerweise würden sich auch in den letzten Wochen vor den Ferien donnerstags um 14 Uhr die Aktiven der Schülergenossenschaft am Ehrenberg-Gymnasium treffen. Eine Szenerie, die nicht so schnell wieder denkbar ist. Der März scheint unendlich lang her. Da wurde noch auf der Eckcouch einfach so beieinander gesessen und beim Kaffee beraten. Gegenüber führte Paul Schulze vor, wie Ehrenberg-Shirts bedruckt werden.

Silhouette des Ehrenberg-Hauses fungiert als Logo

Es gibt eine ganze Reihe der Ehrenberg-Fan-Artikel. Die Silhouette des markanten Ehrenberg-Hauses fungiert dabei als Logo. Das ziert nun auch Turnbeutel und probeweise Rucksäcke. Die unbedruckten Shirts werden von einem Fair-Trade-Anbieter, die Bögen mit den Logos von einer Druckerei bezogen. Der Druckvorgang läuft in Eigenregie. Es wird auch versucht, die Lehrer „zu locken“. Für sie sind die Mäppchen gedacht, in denen Tafel-Magnete, natürlich ebenfalls mit Ehrenberg-Logo, aufbewahrt werden könnten. Außerdem hatte der Kinderchor der Schule, die Ehrenberg-Spatzen, gerade einen Satz T-Shirts geordert. Diese wurden mit einem extra für sie entwickelten Logo versehen.

Paul Schulze führt vor, wie die T-Shirts bedruckt werden. Quelle: Heike Liesaus

Schul-AGs auf Eis gelegt

Weder die Spatzen noch die Genossenschafter können sich derzeit treffen. Nach der Komplettschließung läuft der Schulbetrieb längst nicht normal. „Und sämtliche Schulveranstaltungen liegen auf Eis. Wir sind da natürlich ganz hinten angestellt“, erzählt Michael Schmidt vom Vorstand. Schul-AGs werden wohl nicht so schnell wieder stattfinden. Auch der 18-Jährige hat jetzt die Abi-Prüfungen erst einmal hinter sich, wartet auf die Ergebnisse. Der Abiball kann nicht stattfinden. Es wird überlegt, ob er zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden kann. Aber es gab keine Mottowoche, keinen letzten Schultag. „Es ist alles anders diesmal. Aber die meisten kommen damit klar“, schätzt Michael Schmidt. In Sachen Genossenschaft wird dran gearbeitet, wenigstens einen Treff im kleinsten Kreis zu realisieren, um jeweils das Dringendste zu regeln.

Das Logo mit Ehrenberg-Haus gibt es auch auf Tafel-Magneten. Quelle: Heike Liesaus

Prom Night und Superhelden-Party

Die Fan-Artikel sind nur ein Teil des Geschäftsfeldes, das die Mini-Genossenschaft bisher beackert. Es wurden auch Partys organisiert. Besonders die „ Prom Night“, eine Tanzveranstaltung für die Älteren ab der 8. Klasse mit Tickets zum kleinen Preis, DJ, Snacks, Ballkönigin und -könig. Für die jüngeren Jahrgänge wurde die „Superhelden-Party“ gefeiert.

„Wenn die Schüler das organisieren, dann richtig mit allem Drum und Dran“, lobte Benjamin Gallin, Lehrer für Geschichte und Französisch, im März. Er hatte damals gemeinsam mit Schülern das Delitzscher Genossenschaftsmuseum besucht. Da war zu erfahren, dass es solche Schülergenossenschaften anderswo gibt. Es war naheliegend, so etwas in der Stadt des Genossenschafts-Initiators Herrmann Schulze-Delitzsch zu haben. Unterstützung gab und gibt es von der deutschen Kinder- und Jugendstiftung und über die Leipziger Genossenschaft Unitas auch vom Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften. Da geht es um Beratung auch in rechtlichen Fragen und um die Prüfung des Geschäftsberichts, der einmal im Jahr ausgefertigt werden muss.

Schule aus anderer Perspektive

Neben den wöchentlichen Treffen im kleineren Kreis ist auch einmal im Jahr eine Versammlung aller Mitglieder. Dort werden die Richtungsentscheidungen getroffen. Ein Genossenschaftsanteil ist für 10 Euro zu erwerben. An Stammkapital sind circa 800 Euro in der Kasse.

Für alle jetzigen Abiturienten geht nun auch die Zeit der Schülergenossenschaft zu Ende. „Wir werden die Verbindung halten. Wir sind ja nicht komplett aus der Welt“, sagt Michael Schmidt. Nicht nur er wünscht der Genossenschaft viele neue Mitglieder. Sie gibt die Möglichkeit, ihre Schule aus ganz anderer Perspektive zu erleben.

