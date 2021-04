Corona macht auch die Hühnerzucht in Delitzsch anders

Delitzsch

Ist die Hühnerhaltung im Trend? Fungiert das Huhn als Osterbote? Ralf Loose ist gern bereit, über derlei Vorstellungen zu sprechen: „Ist ja alles Öffentlichkeitsarbeit.“ Aber er muss ein bisschen schmunzeln. Seine Geflügelwelt ist anders. Er ist Vorsitzender des Geflügelzuchtvereins Delitzsch und Umgebung, der am 1. April 126. Geburtstag hat. Seine Begeisterung für die Tiere ist groß, aber da ist mehr professioneller, wissenschaftlicher Hintergrund, echte Vertrautheit. Gefärbte Ostereier gibt es bei ihm und seiner Frau Claudia schon mal nicht. Den Alltag mit dem eierlegenden Geflügel schon. Das geht schon jeden morgen 10 Minuten vor um 6 Uhr los. Dann macht er seinen Hühner die Stalltür auf.

Lesen Sie auch:

Immer mehr junge Familien halten Hühner – Wissenswertes über die neuen Haustiere

Autokino, Maske und Co.: Das waren die Trends 2020

Glück mit Flügeln: Züchterverein Delitzsch feiert 125-jähriges Jubiläum

Hühner für Gothic-Fans

Sieben Stück plus Hahn nennt er sein eigen. Das klingt nicht so viel für einen Geflügelzüchter. Aber bei ihm haben die Hühner die Nebenrolle. Vor allem hält er Kingtauben in seinen Volieren. Die Gefiederten, die gerade pickend auf der kleinen Wiese dahinter zu sehen sind, passen tatsächlich auch nicht sooo ins übliche Osterbild. Sie sind vollkommen schwarz. Hühner für Gothic-Fans. Die Exemplare der Rasse Ayam Cemani haben nicht nur schwarze Federn, Kämme, Beine, Schnäbel. Selbst Knochen und Fleisch sind schwarz. „Nur die Eier sind weiß bis cremefarben“, zeigt Ralf Loose. Diese Tiere sind aber nicht die seinen. Er ermöglicht es dem Freund der Nichte, die Tiere hier zu halten.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bremer Stadtmusikanten zum Kaffee

Die roten Zwerg-Wyandotten gehören ihm selbst. Und auch wenn bei ihm nicht jedes Huhn einen Namen hat, manchmal ergeben sich innige Beziehungen, gibt er zu. Wegen des Lockdowns ist Ehefrau Claudia in Kurzarbeit und nicht wie sonst im Catering auf dem Flughafen tätig. „Irgendwie hat es sich der Hahn der Zwerg-Wyandotten angewöhnt, zum Kaffee am Nachmittag zu erscheinen“, erzählt der 55-Jährige. „Da sitzen wir dann fast wie die Bremer Stadtmusikanten, denn Hund und Katze sind auch dabei.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ostern anders

Sonst haben die Delitzscher Geflügelzüchter zu Ostern den Schaubrüter im Tierpark bestückt. Dann waren die wuschelig gelben Küken genau zur rechten Zeit geschlüpft, um tschilpend kleine und große Betrachter zu erfreuen. Auch Ausstellungen fehlen und persönliche Gespräche. Immerhin zwei neue Züchterinnen konnten im Corona-Jahr in den Vereinsreihen begrüßt werden.

Das kleine Schwarze: Die Ayam Cemani haben eine ganz besondere Färbung. Quelle: Wolfgang Sens

Huhn im Trend

Aber sind nicht generell öfter Hühner in Gärten zu beobachten? Die Geflügelzeitung, die Fachzeitschrift für Geflügelfreunde, sagt jedenfalls: „Hühnerhaltung wird wieder beliebter. Vielleicht ist dies eine der positiven Folgen der Corona-Pandemie“. Das Bewusstsein für das eigene Umfeld, für die individuellen Vorstellungen und Möglichkeiten wandelt sich etwas. Hühner-Haltung im kleineren Rahmen wird wieder ein Thema. Platzbedarf und Aufwand sind überschaubar.

Anschaffung im Herbst

Allerdings: Der Hühnerkauf passiert nicht unbedingt um diese Jahreszeit. Anfang des Jahres werden bei den Geflügelzüchtern die Zuchtstämme zusammengestellt und Bruteier gesammelt. Dann schlüpfen die Küken. Im September ist dann zu sehen, ob die einzelnen weiter gezüchtet werden, oder an die verschiedenen Halter fürs Eierlegen abgegeben werden.

Von Heike Liesaus