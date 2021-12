Corona und Co.: Kontrolliert Delitzscher Ordnungsamt auch zu den Feiertagen?

Delitzsch

Es wird das zweite Weihnachtsfest unter Pandemiebedingungen und es gelten strenge Regeln, vor allem für Ungeimpfte. Doch wird das in Delitzsch auch kontrolliert? Und wer kontrolliert in welcher Form?

Auch in Delitzsch sind Corona und die dadruch nötigen Regelungen zum Fest nicht vergessen. Federführend bei den Corona-Kontrollen ist allerdings das Landratsamt Nordsachsen. „Anlassbezogen und in Absprache mit dem Landratsamt finden Kontrollen der Corona-Regelungen statt“, teilt die Stadtverwaltung auf Nachfrage der LVZ zur Arbeit des Ordnungsamtes mit.

Kein Weihnachtsfrieden

Generell kann auch abseits des Corona-Themas nicht von Weihnachtsruhe oder Weihnachtsfrieden ausgegangen werden. Die Vollzugbediensteten arbeiten auch zwischen Weihnachten und Neujahr. Da gibt es folglich auch keinen Weihnachtsfrieden für Falschparkende. Denn: Es dürfen keine rechtsfreien Räume und Zeiten geschaffen werden. „Der eigentliche Weihnachtsfriede bedeutet, dass das Ordnungsamt keine belastenden Verwaltungsakte und Bußgelder in der Weihnachtszeit versendet. Dies wird in der Stadtverwaltung ab der 51. Kalenderwoche praktiziert“, heißt es weiter aus dem Rathaus.

Mehr Personal

Die Stadt Delitzsch hat dieses Jahr nicht nur die Polizeiverordnung angepasst, sondern sorgt nun auch mit mehr Personal für mehr Kontrollen. Sechs statt bislang vier sogenannte gemeindliche Vollzugsbedienstete tun seit diesem Herbst ihren Dienst für das Ordnungsamt. Die Arbeit des Ordnungsamtes und der Vollzugsbediensteten wird nun erstmals auch in Schichten geregelt. In der Regel wird damit in der Zeit von 5.30 bis 20 Uhr, Montag bis Sonntag kontrolliert – und natürlich nicht nur das Parken. Zu den Aufgaben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ordnungsamt gehören auch Geschwindigkeitsüberwachungen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Kontrolle der Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen und Satzungen, die Zusammenarbeit mit der Polizei und vieles mehr.

Von Christine Jacob