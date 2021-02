Delitzsch

Die Pandemie ist auch ein „Treiber“ für die Internetseite der Stadt Delitzsch. Fast parallel zum Pandemiegeschehen liefen die Zugriffe auf die Seite, die viele amtliche Corona-Informationen bündelt.

Die Unterseite der Stadt zu Corona hatte im Jahr 2020 insgesamt 16 000 Besuche. Sie wurde im März 2020 erstellt. Veröffentlicht werden unter anderem PDF der aktuellen Schutzverordnungen des Freistaats, Hotline-Nummern und jede Menge Links wie etwa den zur Bestimmung des 15-Kilometer-Radius. Viele Bürger loben: Auf der Stadthomepage ist vieles schneller und einfacher, da gebündelt zu finden statt sich überall erstmal durch Seiten der Ministerien suchen zu müssen. Zudem veröffentlicht die Stadt immer wieder Corona-Infos in einem Newsletter, in der ersten Welle noch täglich und nun je nach Bedarf.

Absagen erzeugen Resonanz

„Die Jahresübersicht (Zugriffe pro Monat) zeigt – der April 2020 ist mit knapp 50 000 Zugriffen der All-Time-Rekordhalter“, bilanziert die Stadt auf Anfrage der LVZ. Die Absage von Frühlings- und Genussmarkt sowie Schlossfest könnte ein Grund sein, weshalb an einem Tag zum Beispiel fast 2400 Besuche der Stadthomepage erfolgten. Ähnliche Resonanz rief die Absage des Adventsmarkts im Oktober hervor – fast 2500 Besuche. Konkrete Infos zur Notbetreuung im Dezember lieferten an einem Tag 2700 Besuche auf delitzsch.de. Interessant: Die Absage der Nacht der Türme im März 2020 war auf delitzsch.de nahezu ohne Resonanz (180 Besuche), bei Facebook erreichte der Post 7800 Profile – dort gab es einen regelrechten Shitstorm.

Durchatmen im Sommer

„Im Spätfrühling/Sommer und Herbst zeigen sich parallel zum beruhigten Pandemiegeschehen auch wieder die vorher meist üblichen Zugriffszahlen auf der Internetseite“, so die weitere Analyse. 200 bis 300 Besuche pro Tag gab es da in der Regel, in den Top 15 der meistgeklickten Artikel fanden sich auch wieder Stellenausschreibungen (bis zu 800 Besuche) und die Abendmärkte.

Und auch später im Jahr 2020 wollten die Delitzscher vielleicht mal durchatmen und nichts von Corona wissen: „Rund um Weihnachten und den Jahreswechsel herrscht auf der Internetseite fast Ruhe“, bilanziert die Verwaltung weiter.

Infos findet man gebündelt unter (https://www.delitzsch.de/mein-delitzsch/corona-in-delitzsch/)

