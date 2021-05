Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Trampeltierbaby im Tiergarten

Nachwuchssegen im Tiergarten Delitzsch: Eine kleine Trampeltier-Stute erkundet inzwischen auf staksigen Beinen die Welt und das Freigelände.

Die kleine Trampeltierdame streckt die Zunge raus. Quelle: Christian Maurer/Stadt Delitzsch

Das erst wenige Tage alte Trampeltier-Mädchen hat cremefarbenes Fell, das voraussichtlich auch nur wenig nachdunkeln wird, wie der Tiergartenleiter Konstantin Ruske einschätzt. Wie das Fell hat Vater „Iwan“ scheinbar auch sein sanftes Wesen auf die Kleine vererbt. Es steht in der Herde noch weiterer Nachwuchs in Erwartung, denn noch eine der vier Stuten ist trächtig.

Crepes, Met, Patenschaften sollen Kuschelfarm Hohenossig helfen

Die Einnahmen sollen zu 100 Prozent dem Gnadenhof der Kuschelfarm Hohenossig zu kommen: Am Sonnabend sollen dort von 9 bis 12 Uhr Met, Honigwein, und Crepes zum Mitnehmen für den guten Zweck verkauft werden. Außerdem gibt es Informationen über Patenschaften für die Tiere. Diese könnten helfen, dem Hof das Überleben zu sichern. Denn nach wie vor ist nicht absehbar, wann wieder Reittraining und Besucherverkehr möglich sind. Organisatorin Katharina Perutzki hat zudem eine Lösung gefunden, wie die in Bio-Qualität gebackenen Pfannkuchen umweltgerecht verpackt werden können.

Sonnenkäfer freuen sich über neuen Spielplatz

Das Kinderhaus Sonnenkäfer in Zwochau hat einen neuen Spielplatz. Das teilt der Wiedermarer Bürgermeister Steve Ganzer (CDU) mit, der gleichzeitig Vorsitzender des Kita-Fördervereins ist. Der Spielplatz war zum Ende des Vorjahres vom Tüv teilweise gesperrt worden und bedurfte einer Erneuerung. Der sanierte Spielplatz ist inzwischen freigegeben. Für die über 100 Kinder in Krippe, Kindergarten und Hort stehen nun unter anderem zwei Rutschen, eine Kletterwand samt Seil, eine Sandrutsche, eine Doppelschaukel sowie ein Rittersturm als Aussichtspunkt bereit. Ganzer wolle den Mitgliedern des Fördervereins für ihre Eigenleistung, den Erziehern und dem anonymen Spender danken, der 4000 Euro beigesteuert hat. Mit zusätzlichen Mitteln der Gemeinde und des Vereins seien insgesamt 26 000 Euro investiert worden.

Neue Ansprechpartner für Löbnitzer Wohnungen

Die Wohnungen im Eigentum der Gemeinde Löbnitz werden von der Wohnungsbaugesellschaft Bad Düben (WBG) mitverwaltet. Der Ansprechpartner wird demnächst ausscheiden, informiert die Gemeinde. Es gibt ab 1. Mai eine vorübergehende Vertretung. Allerdings soll der übliche Sprechtag am ersten Donnerstag im Monat bis zur Neubesetzung der Stelle nur telefonisch stattfinden. Der größte Teil der gemeindeeigenen Wohnungen befindet sich in vier Altneubaublöcken, in denen es auch private Eigentumswohnungen gibt, die ebenfalls von der WBG verwaltet werden.

Jugendparlament sorgt sich um Bäume

Das Delitzscher Jugendparlament will sich für das Grün in der Stadt engagieren. Die Jugendvertretung plant zusammen mit der Delitzscher BUND-Ortsgruppe eine Änderung der Delitzscher Gehölzschutzsatzung auszuarbeiten. Die aktuell gültige Satzung ist aus Sicht des Jugendparlaments veraltet, heißt es vom Gremium. Auch konkretisiert das Jugendparlament aktuell Pläne zur Errichtung eines Sportplatzes im Ortsteil Benndorf. Das Jugendparlament steht in Kontakt zum Ortschaftsrat und hat bereits Möglichkeiten zur Finanzierung geprüft.

Neuerungen an Löbnitzer Reiterhof

Auf dem Abreitplatz eines Löbnitzer Reiterhofs an der Straße Alte Stadt planen die neuen Eigentümer eine Renovierung, so die Information im Gemeinderat. Dabei wird auch eine neue Einfriedung gebaut. In Richtung zur Straße soll eine Stützmauer errichtet werden, um das Freilaufgelände zu erweitern. Weil dabei auch in das Gelände am Kriegerdenkmal eingegriffen wird, will die Gemeinde ihren Bereich rings um das Denkmal parallel dazu ebenfalls herrichten.

