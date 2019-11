DHL-Mitarbeiter verpacken Geschenke für Delitzscher Tafel

Delitzsch

Es raschelt und knistert an der Leipziger Straße. 16 Mitarbeiter des DHL-Drehkreuzes versammelten sich in den Räumen der Delitzscher Tafel, um Weihnachtsgeschenke für 110 Kinder einzupacken. „Wir sind das fünfte Jahr in Folge hier“, erklärt Stefan Macourek. Die Tafel sammle jedes Jahr die Wunschzettel ein und besorgt Geschenke und „wir verpacken sie“, erklärt er das Projekt.

Auch Die Linke denkt an die Tafel

Das war aber nicht alles: Mit im Gepäck hatten die DHL-Mitarbeiter einen Spendenscheck über 1000 Euro für die anstehende Weihnachtsfeier und für „viele strahlende Kinderaugen“, sagte Peter Wiegand, Geschäftsführer des DHL Hub Leipzig. „Ich könnte alle drücken“, so die organisatorische Leiterin der Tafel, Ramona Horber, sichtbar gerührt. „Wir bedanken uns für diese Aktion und dass Sie so ein zuverlässiger Partner sind.“

Schöne Geste: Sven Meyerhofer (rechts), Horst Schwarzer, Dajana Thurig und André Klink von der Partei Die Linke reichten den Besuchern der Delitzscher Tafel an der Ausgabestelle warmen Kaffee und Tee, um das Warten in der kalten Jahreszeit etwas angenehmer zu gestalten. Für die Kleinen gab es einen Adventskalender. Quelle: Wolfgang Sens

Auch die Partei Die Linke zeigte eine schöne Geste in der kalten Jahreszeit. Sie schenkten den Besuchern der Tafel an der Ausgabestelle warmen Kaffee und Tee aus. Für die Kleinen gab es einen Adventskalender.

Von mhs